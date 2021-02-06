برگزاری همایش انتخاباتی «جمعیت ایثارگران»/ ذیل شورای ائتلاف هستیم

محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایشهای مجازی انتخاباتی جمعیت ایثارگران در هفتههای آینده خبر داد.
وی از مشخص شدن شاخصها به منظور تعیین کاندیدای ریاست جمهوری نهایی در حزب متبوع خود خبر داد و گفت: برنامه جمعیت ایثارگران این است که بعد از نهایی شدن افراد، کاندیداهای مطرح را با این شاخصها بسنجیم تا بدانیم کدام یک صلاحیت حداقلی را دارند تا حذفشان کنیم و آنها که مطابقت دارند را رتبه بندی کنیم.
دبیرکل حزب ایثارگران افزود: کمیته سیاسی حزب جمعیت ایثارگران در شروع فاز اجرایی انتخابات ۱۴۰۰، بررسیهای سیاسی را انجام داده و شاخصها را استخراج کرده است؛ اما جمعبندی و تصمیمات نهایی در شورای مرکزی اتخاذ خواهد شد.
عامری فعالیتهای جمعیت ایثارگران را در ذیل شورای ائتلاف عنوان کرد و افزود: بعد از اتخاذ تصمیم در شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، در جلسهای با شورای ائتلاف به دنبال رسیدن به یک جمعبندی در مورد افرادی که حداقل شاخصها را دارند، هستیم.
دبیر کل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه نباید گروههای انقلابی شاخه شاخه شوند گفت: به دنبال این هستیم که از سایر گروههای انقلابی دعوت کنیم تا به شورای ائتلاف بپیوندند و در ائتلاف به یک جمعبندی برسیم. بهتر است همه گروههای انقلابی با یکدیگر همفکری داشته باشند و ذیل شورای ائتلاف که در مجلس موفق بوده، در قالبی یکپارچه فعالیت کنند.
وی درباره رسیدن به اتفاق نظر بین شورای ائتلاف و شورای وحدت اظهار کرد: آقایان تقوی، موسیپور و مصباحیمقدم عضو شورای ائتلاف بودهاند. شورای ائتلاف سعی داشته تا محدود و وابسته به یک حزب یا گروه نباشد و علاوه بر احزاب، افراد مؤثر حقیقی که در گروههایی فعال هستند را به کار بگیرد. از روحانیت فعال و گروههای خوب و مختلفی داریم که یکی از آنها جامعه روحانیت است.
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