۳۱۶۴ نفر به دلیل ابتلا به کرونا در فارس جان باختند/۱۸ شهرستان زرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر شنبه با حضور در استودیو سلامت در جمع خبرنگاران و اعلام آخرین وضعیت کرونا ویروس در استان فارس، اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ویروس تاکنون در استان فارس، بیش از ۶۲۱ هزار نمونه آزمایشگاهی از افراد بیمار و علامت دار، به شیوه‌های تست PCR و تست سریع طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تهیه شده است که با بررسی این نمونه‌ها، ۱۷۱ هزار و ۱۱۴ مورد مثبت قطعی شناسایی شده است.

او افزود: هم اکنون ۵۹۳ بیمار مثبت و یا مشکوک دارای علائم کرونا ویروس در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۰۷ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند. معاون بهداشت دانشگاه همچنین مجموع بهبودیافتگان بیماری کووید ۱۹ را که از ابتدای شیوع تاکنون از بیمارستان‌ها ترخیص شده یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند، ۱۶۴ هزار و ۳۸۷ نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه متأسفانه دو هم استانی طی روز گذشته تاکنون به دلیل ابتلاء به کرونا ویروس جان خود را از دست داده‌اند، گفت: با افزوده شدن موارد جدید، تاکنون آمار جان باختگان کرونا ویروس در فارس به سه هزار و ۱۶۴ نفر رسیده است.

دکتر همتی با بیان اینکه آمار مبتلایان به بیماری کووید ۱۹، تعداد مراجعان به مراکز منتخب ۱۶ ساعته، افراد بستری و افراد بدحال در استان رو به افزایش است، اظهار کرد: همه افراد جامعه در برابر ساده انگاری بیماری کووید ۱۹ و پیامدهای آن مسئول هستند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، می‌توانیم کنترل بهتری بر بیماری داشته باشیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: هم اکنون تعداد شهرستان‌های دارای وضعیت زرد در استان فارس، از چهار مورد به هجده شهرستان افزایش یافته و این به منزله هشداری برای افزایش رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.