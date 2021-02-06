فشارهای بین المللی بر عراق برای ممانعت از اعدام عناصر تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «بدر الزیادی» رئیس فراکسیون سائرون در پارلمان عراق اعلام کرد: ما شاهد فشارهای بین المللی برای ممانعت از اجرای احکام اعدام عناصر تروریست خارجی هستیم.

وی ادامه داد: بیشتر این عناصر تروریست که دستشان به خون مردم عراق آغشته است همگی از اتباع چند کشور حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورها هستند.

الزیادی گفت: برهم صالح رئیس جمهور عراق باید هر چه سریعتر احکام اعدام مربوطه را تایید کند.

وی تاکید کرد: تأخیر در تأیید اجرای حکم اعدام تروریست‌های خارجی، به گروه‌های تروریستی این امید را می‌دهد تا اهداف خود علیه ملت عراق را اجرا کنند.

روز گذشته نیز «حبیب القریشی» کارشناس حقوقی عراقی اعلام کرد که عراق برای تعلیق اعدام عناصر تروریستی، تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد.

وی افزود: توقف صدور دستورات ویژه اجرای احکام اعدام عناصر تروریستی، با مفاد قانون اساسی در تضاد است.