فراخوان نمایشگاه تجسمی بسیج منتشر شد

فراخوان شرکت در چهارمین نمایشگاه سراسری آثار تجسمی بسیج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی این نمایشگاه اعلام کرد، هنرمندان بسیجی می توانند در رشته های خوشنویسی، نقاشی، کاریکاتور، عکاسی، هنرهای سنتی، گرافیک و حجم آثار خود را تا دهم مرداد به واحدهای فرهنگی پرورشی مناطق و نواحی مقاومت بسیج در سراسر کشور ارسال یا تا 25 مرداد به دبیرخانه مرکزی  واقع در تهران، میدان هفتم تیر، خیابان خردمند جنوبی، کوچه مهاجر، پلاک سه، واحد چهارم تحویل دهند.

هر فرد می تواند با موضوع آزاد حداکثر پنج اثر خود را در هر رشته به صورت قاب شده و کامل ارسال کند. در این نمایشگاه فقط آثار هنرمندان بسیجی مورد ارزیابی قرار می گیرد و آثار هنرمندان پس از اتمام نمایشگاه عودت داده می شوند.

چهارمین نمایشگاه سراسری آثار تجسمی بسیج اول تا هشتم شهریور برگزار می شود.

