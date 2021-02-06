نقد و بررسی کتاب «پرونده مسکوت» در برنامه چراغ مطالعه

به گزارش خبرگزاری مهر،در برنامه چراغ مطالعه امشب (شنبه ۱۸ بهمن) کتاب «پرونده مسکوت: بررسی اسناد و اسرار انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰ در نخست وزیری» نوشته محمدمهدی اسلامی و محمدحسن روزی‌طلب را بررسی خواهد شد.

دو ماه بعد از انفجار هفتم تیر در ساختمان حزب جمهوری‌اسلامی که در آن آیت‌الله بهشتی و بیش از هفتاد نفر دیگر شهید شدند انفجار دفتر نخست وزیری اتفاق افتاد که در آن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر به شهادت رسیدند. در آغاز گمان می‌شد مسعود کشمیری که در آن زمان جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود در این انفجار کشته شده است و قطعاتی از اجساد دیگران را به عنوان بازمانده جسد وی دفن کردند. پس از مدتی معلوم شد که او مرتبط با سازمان مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از ایران گریخته است.

محمدمهدی اسلامی روزنامه‌نگار و تاریخ پژوه که امشب مهمان چراغ مطالعه خواهد بود، معتقد است ارتقا مسعود کشمیری از یک عنصر بی‌نام‌ونشان تا جانشینی دبیری شورای عالی امنیت ملی و پس از آن سناریویی که موجب فرار او شد در هیچ یک از مقاطع تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است. محمدمهدی اسلامی به همراه محمدحسن روزی‌طلب پرونده این انفجار را در کتاب «پرونده مسکوت» بررسی و پیگیری کرده‌اند.

«چراغ مطالعه، فصل انقلاب اسلامی» به تهیه کنندگی «مرتضی روحانی» و دبیری مُهَنَد حامدی در گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما برای پخش در شب‌های دهه فجر آماده شده است. این ویژه برنامه هرشب به جز پنج‌شنبه و جمعه، ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.