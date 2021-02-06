پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای‬ انقلاب‬ در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کمیته‌های هشت‌گانه در بحث انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ۳۶ کانون ‏زیرمجموعه این کمیته‌ها هستند که مجموعه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ‏اقتصادی، هنری، روستایی و غیره را شامل ‏می‌شوند. می‌توان گفت که این کانون‌ها ‏نقش مؤثری را در شکل‌گیری بهتر شورای ‏ائتلاف خواهند داشت.‏

وی همچنین افزود: مأموریت ویژه و مهمی که به این کانون‌ها داده شده، برنامه ‏دولت آینده است؛ یعنی به عنوان مثال کانون سلامت باید بحث سلامت کل کشور را به کمک نخبگان و بزرگان، ‏طراحی کند.‏

دبیر شورای ائتلاف با اشاره به برنامه‌های شورا‬ در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، ‏اظهار داشت‬: در حال عملیاتی کردن یک فرایندی هستیم که کل ساختار آن از پایین ‏به بالا شکل بگیرد و نیروهای انقلابی را روی کار بیاوریم.‌

دبیر شورای ائتلاف همچنین از ثبت‌نام حدود ۴۰ هزار داوطلب برای عضویت در این شورا خبر داد.‏

سروری ضمن بیان اینکه اکنون در حال ثبت‌نام مجامع عمومی در شورای ائتلاف ‏هستیم، خاطرنشان کرد: فراخوان عمومی از احزاب، گروه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و ‏انقلابی صورت گرفته است و آن‌ها از بین هر ۱۵ نفر، سه نفر را به مجمع منتخب ‏معرفی می‌کنند که باید یک جوان، یک بانو و یک پیشکسوت باشد.‌

وی ادامه داد: این افراد انتخاب شده، شورای ائتلاف شهرستان را به وجود می‌آوردند. ‏مجموع شورای ائتلاف شهرستان‌ها تبدیل به مجمع استان شده و اجتماع شورای ‏ائتلاف استان‌ها، کنگره ملی را تشکیل می‌دهند و تبدیل به شورای ائتلاف مرکزی ‏خواهد شد؛ از آنجا نیز فرد مناسب انقلابی برای انتخابات را گزینش می‌کنیم.‏

سروری در خصوص رسیدن به یک اتحاد نهایی با شورای وحدت، اظهار داشت: این ‏موضوع در حال پیگیری است و از آنجا که شورای ائتلاف، مجموعه‌ای از گروه‌های ‏مختلف است، فرآیند رسیدن به وحدت نیازمند زمان بیشتری است.

وی با تکذیب فهرست ۶۰ نفره پخش شده در فضای مجازی از شورای ائتلاف برای انتخابات شورای شهر، گفت: این مسئله کاملاً ساخته و پرداخته ذهن افراد بوده و شورای ائتلاف هنوز وارد حوزه مصداق نشده است. زمان‌بندی ورود به این عرصه به صورت مصداقی، مشخص نیست.‏