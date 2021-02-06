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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۴۹

سروری در گفتگو با مهر خبر داد؛

تشکیل کمیته‌های ۸ گانه شورای ائتلاف/۴۰ هزارنفر ثبت نام کردند

تشکیل کمیته‌های ۸ گانه شورای ائتلاف/۴۰ هزارنفر ثبت نام کردند

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی از تشکیل کمیته های هشت‌گانه شورای متبوع خود در بحث انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای‬ انقلاب‬ در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کمیته‌های هشت‌گانه در بحث انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ۳۶ کانون ‏زیرمجموعه این کمیته‌ها هستند که مجموعه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ‏اقتصادی، هنری، روستایی و غیره را شامل ‏می‌شوند. می‌توان گفت که این کانون‌ها ‏نقش مؤثری را در شکل‌گیری بهتر شورای ‏ائتلاف خواهند داشت.‏

وی همچنین افزود: مأموریت ویژه و مهمی که به این کانون‌ها داده شده، برنامه ‏دولت آینده است؛ یعنی به عنوان مثال کانون سلامت باید بحث سلامت کل کشور را به کمک نخبگان و بزرگان، ‏طراحی کند.‏

دبیر شورای ائتلاف با اشاره به برنامه‌های شورا‬ در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، ‏اظهار داشت‬: در حال عملیاتی کردن یک فرایندی هستیم که کل ساختار آن از پایین ‏به بالا شکل بگیرد و نیروهای انقلابی را روی کار بیاوریم.‌

دبیر شورای ائتلاف همچنین از ثبت‌نام حدود ۴۰ هزار داوطلب برای عضویت در این شورا خبر داد.‏

سروری ضمن بیان اینکه اکنون در حال ثبت‌نام مجامع عمومی در شورای ائتلاف ‏هستیم، خاطرنشان کرد: فراخوان عمومی از احزاب، گروه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و ‏انقلابی صورت گرفته است و آن‌ها از بین هر ۱۵ نفر، سه نفر را به مجمع منتخب ‏معرفی می‌کنند که باید یک جوان، یک بانو و یک پیشکسوت باشد.‌

وی ادامه داد: این افراد انتخاب شده، شورای ائتلاف شهرستان را به وجود می‌آوردند. ‏مجموع شورای ائتلاف شهرستان‌ها تبدیل به مجمع استان شده و اجتماع شورای ‏ائتلاف استان‌ها، کنگره ملی را تشکیل می‌دهند و تبدیل به شورای ائتلاف مرکزی ‏خواهد شد؛ از آنجا نیز فرد مناسب انقلابی برای انتخابات را گزینش می‌کنیم.‏

سروری در خصوص رسیدن به یک اتحاد نهایی با شورای وحدت، اظهار داشت: این ‏موضوع در حال پیگیری است و از آنجا که شورای ائتلاف، مجموعه‌ای از گروه‌های ‏مختلف است، فرآیند رسیدن به وحدت نیازمند زمان بیشتری است.

وی با تکذیب فهرست ۶۰ نفره پخش شده در فضای مجازی از شورای ائتلاف برای انتخابات شورای شهر، گفت: این مسئله کاملاً ساخته و پرداخته ذهن افراد بوده و شورای ائتلاف هنوز وارد حوزه مصداق نشده است. زمان‌بندی ورود به این عرصه به صورت مصداقی، مشخص نیست.‏

کد مطلب 5140417

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مواظب باهنر . پورمحمدی ومصباحی مقدم باشید اقای سروری

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