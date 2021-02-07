لزوم پایان حمایت تسلیحاتی انگلیس از عربستان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در هفته‌های اخیر شاهد اوج گیری درخواست‌ها برای پایان یافتن حملات ائتلاف عربستان سعودی به یمن و پایان رنج مردم این کشور هستیم و در همین رابطه آمریکا و ایتالیا کشورهایی هستند که اقدام به قطع صادرات سلاح به عربستان سعودی و امارات به دلیل ادامه جنگ یمن کرده اند.

در این میان دولت‌های استرالیا و انگلیس نیز با درخواست‌های زیادی برای پایان دادن به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات مواجه هستند.

البته لازم به ذکر است که پایان دادن به صدور تسلیحات به عربستان نه به دلیل پشیمانی این کشورها از حمایت از جنایات عربستان سعودی و امارات در یمن بوده بلکه سیاستمداران این کشورها برای کاهش حجم انتقادها، وادار شده اند تا برای مدتی ژست حمایت از مردم یمن را بگیرند و گرنه حمله عربستان و متحدانش به یمن در زمان ریاست جمهوری فردی به اصطلاح دموکرات و ضد جنگ به نام «باراک اوباما» با معاونت «جو بایدن» آغاز شده و از حمایت گسترده آنها نیز بهره مند شد.

در همین رابطه در انگلیس نیز از مدت‌ها قبل برخی از نمایندگان مجلس عوام این کشور خواستار پایان فروش سلاح به عربستان سعودی هستند اما دولت بریتانیا تا کنون به این خواسته بی توجهی کرده است.

در همین رابطه در ماه گذشته طوماری در مجلس انگلیس تهیه شد که در آن بطور رسمی از وزارت خارجه این کشور خواسته شده بود تا به حمایت از جنگ یمن و فروش سلاح به عربستان سعودی خاتمه بدهد.

تا تاریخ هفتم بهمن ماه دست کم ۲۴ نماینده مجلس انگلیس این طومار را امضا کرده بودند. یکی از نمایندگانی که این طومار را امضا و درباره آن سخنرانی کرده بود «بل ریبریو ادی» بود.

ادی با انتقاد از همراهی دولت این کشور با عربستان سعودی در جنگ یمن، در پیامی در توئیتر نوشت: از زمان آغاز جنگ یمن، انگلیس ۵.۳ میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است. در همین مدت زمان عربستان سعودی ۵۱۶ مورد نقض حقوق بشر داشته است. دولت (انگلیس) باید آتش افروزی را پایان داده و فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند.

این اظهارات و توئیت «ادی» بهانه‌ای شد تا خبرنگار مهر در تماس با وی خواستار توضیح بیشتر او در مورد دلیل پافشاری تعدادی از نمایندگان انگلیس برای پایان فروش تسلیحات به عربستان سعودی شود.

ادی در پاسخ به خبرگزاری مهر در مورد دلایل خود برای مخالفت با جنگ یمن گفت: جنگ یمن تأثیرات ویرانگری بر مردم این کشور داشته است. قحطی در این کشور یک تهدید دائمی است و من از این فرصت استفاه کرده و خواسته مارک لاوکوک، رئیس بخش امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد، درباره لزوم برقراری آتش بس فوری در یمن را مورد تاکید قرار می‌دهم. با توجه به بحران‌هایی که یمن با آنها مواجه است جنگ در این کشور باید پایان یافته و انگلیس نیز نباید دیگر از طریق فروش سلاح به عربستان سعودی موجب ادامه آن شود. من به رصد اوضاع یمن ادامه داده و همچنان در پارلمان انگلیس در حمایت از سیاست خارجی که در آن صلح مداری و عدالت اجتماعی حرف اول را بزند سخن می گویم.

یادآور می‌شود ادی چندی قبل به همراه ۲۳ تن دیگر از اعضای پارلمان انگلیس در نامه به وزیر خارجه انگلیس به تداوم حمایت لندن از ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن اذعان و خواستار توقف آن شده بودند.

بل ریبریو-اِدی که عضو حزب کارگر انگلیس است، در صفحه توئیتر خود نامه ارسالی این ۲۴ عضو پارلمان انگلیس را منتشر کرده بود.

در این نامه خطاب به «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس آمده بود: «ما این نامه را در حمایت از «۲۵ ژانویه» که به عنوان روز جنبش «جهان به جنگ یمن، نه می‌گوید» تعیین شده، می‌نویسیم. ما از صمیم قلب با اقدام این دولت محافظه‌کار در ادامه تجهیز تسلیحاتی ائتلاف به رهبری سعودی برای بمباران یمن مخالف هستیم».

این ۲۴ قانونگذار انگلیس ادامه دادند: «از بمب‌های ساخت انگلیس در حملات هوایی سعودی که باعث مرگ هزاران نفر از غیرنظامیان یمنی شامل زنان و کودکان شده است، استفاده می‌شود. تخمین زده شده که از آغاز این جنگ، حدود ۱۵ میلیارد پوند تسلیحات ساخت بریتانیا به عربستان سعودی فروخته شده است».