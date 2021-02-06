  1. استانها
  2. قم
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۴۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آسمان قم از امشب بارانی می شود

آسمان قم از امشب بارانی می شود

قم- کارشناس هواشناسی استان قم گفت: آسمان قم از اواخر وقت امشب بارانی و در ارتفاعات همراه با بارش برف است.

علی ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسمان قم طی امروز ابری از اواخر وقت همراه با بارش باران و در ارتفاعات همراه با بارش برف است گفت: هوای استان قم در روز یکشنبه ابری همراه با رگبار باران، در ارتفاعات همراه با بارش برف به تدریج کاهش ابر و وزش باد شدید خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم با بیان اینکه امروز سرعت وزش باد امروز بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی گفت: روز یکشنبه سرعت باد بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی و دوشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی است.

وی افزود: حداکثر دمای هوای امروز ۱۶ درجه، حداقل دمای هوای یکشنبه ۶ درجه و حداکثر دمای هوا ۱۲ درجه و حداقل دمای هوای دوشنبه ۲ درجه و حداکثر دمای هوا ۱۹ درجه می‌باشد.

کد مطلب 5140422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها