آسمان قم از امشب بارانی می شود

علی ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسمان قم طی امروز ابری از اواخر وقت همراه با بارش باران و در ارتفاعات همراه با بارش برف است گفت: هوای استان قم در روز یکشنبه ابری همراه با رگبار باران، در ارتفاعات همراه با بارش برف به تدریج کاهش ابر و وزش باد شدید خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم با بیان اینکه امروز سرعت وزش باد امروز بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی گفت: روز یکشنبه سرعت باد بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی و دوشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی است.

وی افزود: حداکثر دمای هوای امروز ۱۶ درجه، حداقل دمای هوای یکشنبه ۶ درجه و حداکثر دمای هوا ۱۲ درجه و حداقل دمای هوای دوشنبه ۲ درجه و حداکثر دمای هوا ۱۹ درجه می‌باشد.