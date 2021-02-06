معرفی هدایای تبلیغاتی سال ۱۴۰۰

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سال ۱۴۰۰ سال گاو است و در تقویم هجری شمسی سال آخر قرن چهاردهم است. آغاز این سال در روز یکشنبه اول فروردین برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی و شعبان ۱۴۴۲ قمری است و لحظه تحویل سال ساعت ۱۳:۰۷:۱۵ روز شنبه ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به وقت کشور ما ایران است.
هم اکنون بهترین فرصت برای سفارش سالنامه سال ۱۴۰۰ و سررسید آن است.
یکی از فرصتهای طلایی در آغاز سال جدید برنامه ریزی کردن برای استارت یک نوع زندگی بهتر و با کیفیت تر در طول سال است. پیشنهاد ما به شما مکتوب کردن این پلانهای روزانه یا ماهانه در یک دفتر یادداشت یا همان سالنامه است. بهتر است این دفتر دارای تاریخ و رویدادهای روزانه هم باشد. در این حالت مراجعه و دسترسی شما به این برنامه ریزی ها آسانتر و سریعتر خواهد بود. سررسیدها بهترین انتخاب برای اینکار میباشند زیرا در هر صفحه دارای تاریخ هستند. مخاطب میتواند به راحتی اطلاعات شخصی خود را وارد کند و در محل کار یا منزل این دفتر را به همراه داشته باشید.
از مزایای دیگر یک سررسید میتوان به ابعاد متفاوت آن اشاره کرد که منع خاصی در ابعاد ندارد اما به دلیل به حداقل رسیدن دور ریز کاغذ استانداردی برای چاپ در نظر گرفته شده که پر طرفدارترین آنها در اندازههای سپیدار, یادداشت, رقعی, وزیری, و اروپایی میباشد.هر شخص میتواند با توجه به میزان یادداشت روزانه خود در این سررسیدها اندازه مناسب آن را انتخاب کند.
اندازه و قطع وزیری ۲۴ در ۱۷ بوده که با توجه به این طول وعرض مناسب افرادی میباشد که در طی روز نیاز به وارد کردن اطلاعات بیشتری در سررسید خود هستند.سررسیدهای اروپایی ۲۱ در ۱۲ هستند و نسبت به قطع وزیری ابعاد کوچکتری دارند و پرفروشتر هم هستند زیرا جای کمتری گرفته و داخل کیف یا جیب هم به راحتی جای میگیرند.سررسید رقعی نیز مانند اروپایی ابعاد کوچکی دارد و از محبوبیت بالایی برخوردار است.
جلد و صحافی
سررسید از اتصال و قرار گرفتن کاغذها کنار هم به وجود میآید. این نوع اتصالات کاغذها ممکن است از راههای متفاوتی باشد مانند دوخت, فنر, کلاسوری, چسب گرم و با دستگاههای اتوماتیک مانند صحافی مخصوص سررسیدهای سالنامه برگ. برای پوشش اولیه که جلد هست از چرم, جیر, سلفون, گالینگور, گالاردو میباشد. نکته قابل توجه این هست که مخاطبان میتوانند سررسید خود را مناسب با برند شخصی و یا شرکت و ارگانی که در آن مشغول به فعالیت هستند سفارش دهند تا در بازه زمانی کوتاهی برای آنها طراحی و بعد از تاییدیه به چاپ برسد.
این تغییر و سفارشی سازی در قیمت سررسید تاثیر گذار هست اما مزایای بیشماری در تبلیغ برند شما پیش چشم مشتری دارد. سررسیدهای سال ۱۴۰۰ صحافیهای متفاوت و جلدهایی از جنس پارچه و چرم دارند. از بین تمام این موارد باید سررسیدی را انتخاب کنید تا در طی یک سال شما را با کیفیت و جنس خوب خود همراهی کند.
ترتیب قرارگیری صفحات
سررسید ماهشمار: در هر صفحه یک ماه کامل درج شده و کل صفحات سررسید ۱۲ برگ میباشد و بقیه برگهها یا لته تبلیغاتی است یا برگه یادداشت میباشد.
سررسید هفته شمار: در این سررسید هر صفحه شامل یک هفته کامل است و بیشتر مناسب یک مدیر است زیرا نیازی به یادداشت حجم زیادی از اطلاعات در روز ندارد و معمولاً عنوانهای کاری خود را ثبت میکند. به همین دلیل به نام سررسید مدیریتی معروف میباشد.و در آخر به مدل روزشمار می رسیم که از محبوب ترین سررسیدها میباشد. در سالنامه برگ سالنامهها به صورت روزشمار عرضه میگردد. در این مدل داخل هر صفحه یک روز درج شده و در انتهای هفته روز پنج شنبه و جمعه در یک صفحه میباشد. روزشمار بودن سالنامه فضا مناسبتری در اختیار مخاطب برای یادداشت کردن کارهای روزانه قرار میدهد.
سررسید سال ۱۴۰۰ یا هدیه تبلیغاتی!
به دلیل خاص بودن سررسیدهای سالنامه برگ و کاربردهای بسیار زیاد آن جذابیت بالایی در چشم مخاطب پیدا کرده است. از این رو کارفرما از این فرصت استفاده کرده و تبلیغ برند خود را در سررسیدی که تمام طول سال در دست مشتری و یا روی میز کار بوده است را به واحد طراحی برگ سفارش میدهد. تاثیر این تبلیغ دائمی است چرا که هر روز به طور مستمر در معرض دید مشتری خواهد بود و حس اعتماد برای او ایجاد میکند.
اجزای تشکیل دهنده سالنامه سال ۱۴۰۰
یک سالنامه بخشهای مختلفی اعم از ضمیمه و داخله دارد که دو بخش اصلی به شمار میروند.
ضمیمه: به جز داخله هر بخش دیگر در سررسید ضمیمه نام میگیرد. آستر بدرقه ابتداییترین جز سررسید میباشد که مقوای متصل کننده جلد به صفحات میباشد. بخش بعدی صفحه مقدمه است که شامل بسم الله، لحظه سال تحویل و اطلاعات شرکت بعد از این بخشها به ترتیب.
صفحه مشخصات, ضمیمه تقویم که شامل تعطیلات رسمی است و ضمیمه دوم شامل مناسبتها در طول سال, تلفنهای ضروری و در آخر به برگههای شماره تلفن می رسیم. این بخشها ممکن است در سالنامههای سفارشی کاملاً متفاوت باشد.
داخله: بخش اصلی یک سررسید داخله است. یعنی همان صفحاتی که تاریخ دارد ودر فضای پایین رویدادها مشخص شده است.
با تمامی این توضیحات در آخر مجدد اشاره میکنیم به واحد سالنامه برگ که، بدون شک یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین شرکتهای تولید سررسید و سالنامه است. این مجموعه به صورت تخصصی برروی چند محصول تمرکز داشته و سعی دارد تا بیشترین میزان کیفیت را چاشنی کار خود کند. محصولات این مجموعه عبارتند از: سالنامه ۱۴۰۰ یا سررسید ۱۴۰۰ و تقویم رومیزی ۱۴۰۰.
تمام محصولات واحد سالنامه برگ، همیشه بالاترین کیفیت را داشته و توانسته خواستهها و نیازهای مشتریان خود را برطرف کند. چرم مورد استفاده در جلد سررسیدهای واحد سالنامه برگ از نوع بسیار مرغوب و باکیفیت بوده و طراحی صفحات داخلی آن، توجه هر مشتری را به خود جلب میکند.
این مطلب یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.و
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