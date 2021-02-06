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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۴۵

رییس مرکز اورژانس تهران خبر داد؛

تصادف زنجیره ای در جاده تهران-ساوه/۳ نفر مصدوم شد

تصادف زنجیره ای در جاده تهران-ساوه/۳ نفر مصدوم شد

رباط کریم- رییس مرکز اورژانس تهران از وقوع تصادف زنجیره ای در جاده تهران- ساوه خبر داد و گفت: در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند.

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران - ساوه خبر داد و اظهار داشت: این حادثه حوالی ساعت ۱۳:۰۹ دقیقه امروز شنبه ۱۸ بهمن ماه به سازمان اورژانس تهران اطلاع داده شد.

وی در تشریح بیشتر جزئیات حادثه گفت: پس از اطلاع حادثه به مرکز ۱۱۵ اورژانس بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

صابریان افزود: پس از حضور عوامل اورژانس در محل مشاهده شد که تصادف زنجیره‌ای بین ۵ خودروی وانت، پژو ۲۰۶، پراید، پژو ۴۰۵ و سمند رخ داده است.

رئیس مرکز اورژانس تهران عنوان داشت: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان شهید فیاض انتقال یافتند.

کد مطلب 5140443

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