تصادف زنجیره ای در جاده تهران-ساوه/۳ نفر مصدوم شد

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف زنجیره‌ای در جاده تهران - ساوه خبر داد و اظهار داشت: این حادثه حوالی ساعت ۱۳:۰۹ دقیقه امروز شنبه ۱۸ بهمن ماه به سازمان اورژانس تهران اطلاع داده شد.

وی در تشریح بیشتر جزئیات حادثه گفت: پس از اطلاع حادثه به مرکز ۱۱۵ اورژانس بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

صابریان افزود: پس از حضور عوامل اورژانس در محل مشاهده شد که تصادف زنجیره‌ای بین ۵ خودروی وانت، پژو ۲۰۶، پراید، پژو ۴۰۵ و سمند رخ داده است.

رئیس مرکز اورژانس تهران عنوان داشت: متأسفانه در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان شهید فیاض انتقال یافتند.