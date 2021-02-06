ادعای وال استریت ژورنال علیه برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال به نقل از سه منبع دیپلماتیک مدعی شد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به شواهد جدیدی از مواد هسته‌ای اعلام نشده از سوی ایران دست یافته اند که به طرح سوالات جدیدی درباره دامنه فعالیت‌های این کشور منجر خواهد شد.

ادعا می‌شود که نمونه‌های به دست آمده از دو سایت هسته‌ای که در پاییز از آنها بازدید شد؛ حاوی مواد رادیواکتیوی هستند که می‌تواند حاکی از فعالیت ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای باشد.

البته گفته می‌شود که اطلاعی از ماهیت دقیق مواد پیدا شده از سوی بازرسان آژانس، در دست نیست. آژانس هم هنوز گزارشی در این باره به شورای حکام نداده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که سال میلادی گذشته، ایران برای نشان دادن حسن نیت خود، دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای را فراهم کرد.

همچنین، ایران بارها تاکید کرده که هرگز به دنبال دسترسی به تسلیحات هسته‌ای نبوده و برنامه اتمی صلح آمیزی را دنبال می‌کند.

ادعاهای اخیر در حالی مطرح می‌شود که پیشتر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در تاریخ ۲۸ آبان، خطاب به شورای حکام مدعی شد: ایران باید درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده شفاف سازی کند!

وی در ادامه این ادعا افزوده بود: آژانس تحت توافق پادمانی، به راستی‌آزمایی عدم انحراف ایران از مواد هسته‌ای اعلام شده ادامه می‌دهد. (اما) ایران باید درباره وجود چندین ذره اورانیوم با منشأ انسانی در یکی از سایت‌های پیشتر اعلام نشده خود، توضیح کامل و شفافی بدهد تا نگرانی‌ها درباره صحت و کامل بودن توافقات پادمانی برطرف شود. ارزیابی‌ها در خصوص عدم وجود فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده، همچنان ادامه دارد.