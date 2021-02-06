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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۷

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

آسمان فارس بارانی می شود/ فعالیت یک روزه سامانه بارشی

آسمان فارس بارانی می شود/ فعالیت یک روزه سامانه بارشی

شیراز - مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: آسمان استان طی ٢۴ ساعت آینده ابری با احتمال بارش باران و در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

مهرداد قطره سامانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های ارزیابی آسمان اکثر نقاط استان فارس طی ٢۴ ساعت آینده ابری همراه با احتمال بارش باران خواهد بود.

وی افزود: با توجه به نقشه‌های پیش بینی وضعیت آب و هوای استان طی روز یکشنبه ابری با احتمال بارش باران و وزش باد همراه خواهد بود که این وضعیت تا بعد از ظهر یکشنبه در سطح استان قابل انتظار است.

او ادامه داد: از بعد از ظهر روز یکشنبه آسمان استان به تدریج صاف خواهد شد و این سامانه به مدت یک روز در آسمان استان فعالیت کرده و اکثر مناطق استان را شامل می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان یادآور شد: بیشینه و کمینه هوای استان بر اساس ایستگاه‌های هواشناسی استان به ترتیب ٢۶ درجه سانتی گراد در لامرد و منفی ٨ درجه در صفاشهر خواهد بود.

وی ادامه داد: آسمان شیراز طی ٢۴ ساعت آینده نیز ابری با احتمال بارش باران خواهد بود که این وضعیت طی ساعات پایانی فردا به صورت آسمانی صاف درخواست آمد.

کد مطلب 5140446

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