مصوبات سفر رئیس جمهور به شاهرود ۷۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی عصر شنبه در آئین افتتاح متمرکز طرح‌های عمرانی و نیز شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن ولایت فرمانداری ویژه این شهر، ضمن بیان اینکه در سفر نخست رئیس جمهور ۱۴۲ میلیارد تومان و سفر دوم ۱۶۲ میلیارد تومان به شهرستان شاهرود تخصیص یافت، ابراز داشت: در سفر اول ۱۳۵ میلیارد تومان و سفر دوم ۵۴ میلیارد تومان برای شاهرود محقق شده است.

وی ضمن بیان اینکه در مجموع طرح‌های اجرایی این دو سفر برای شهرستان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، افزود: تخصیص ۱۰۰ درصدی این اعتبارات می‌تواند منتهی به تکمیل و بهره‌برداری هر چه سریع‌تر پروژه‌های مذکور و در نتیجه امید افزایی بین مردم شود.

سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود بابیان اینکه طی دهه فجر سال جاری ۷۲ طرح عمرانی و پنج طرح اقتصادی با اشغال زایی ۴۴۱ به بهره‌برداری رسیدند، ابراز داشت: برای افتتاح این طرح‌ها ۲۱۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

جلالی بابیان اینکه عملیات اجرایی ۲۹ طرح با اشتغال‌زایی ۱۴۵ نفر و اعتباری بالغ‌بر ۲۳۵ میلیارد تومان طی دهه فجر آغازشده است، در ادامه تصریح کرد: اگرچه در تعداد طرح‌های قابل افتتاح نسبت به سال قبل کمی کاهش را شاهد هستیم اما هزینه طرح‌ها سه برابر شده است.

وی افزود: طرح‌های بی‌شماری نیز توسط دستگاه‌های خدمت رسان نظیر آب و فاضلاب، توزیع برق، شهرداری، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسند که در مجموع منتهی به ارائه خدمات افزون و مطلوب‌تر به شهروندان خواهد شد.