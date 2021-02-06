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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۷

رئیس کل بانک مرکزی:

حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید کلید خورد

حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید کلید خورد

رئیس کل بانک مرکزی از حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی، به منظور ایجاد تسهیل در پرداختهای الکترونیکی، بزودی، از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها و لذا حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید، رونمایی می‌کند.

وی افزود: این روش پرداخت، با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار بوده و به صورتی کاملاً امن، این امکان را فراهم می‌سازد که مشتریان بانک‌ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت‌های خود به درون موبایل، بدون تماس با کارتخوان، تراکنش‌های لازم را انجام دهند.

همتی نوشت: انجام تراکنش‌های خرید، با استفاده از موبایل، علاوه بر سهولت کاربری می‌تواند در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی مفید و مؤثر باشد.

کد مطلب 5140475

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آقای همتی شما که رئیس بانک مرکزی هستید و نفر اول خدایی با کدام عدد و ارقام حساب کردید که اگر ارز4200حذف بشه قیمتها پنج برابر میشه فقط مرد باش بیا زنده در شبکه تلویزیون به مردم توضیح بده از یکطرف میگی دلار از بیست تومان پایین تر نمیاد ولی رئیس شما آقای روحانی میگه میشه ده تومان یا یازده تومان

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