حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی، به منظور ایجاد تسهیل در پرداختهای الکترونیکی، بزودی، از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنشهای خرید در فروشگاهها و لذا حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید، رونمایی میکند.
وی افزود: این روش پرداخت، با استانداردهای معتبر بین المللی سازگار بوده و به صورتی کاملاً امن، این امکان را فراهم میسازد که مشتریان بانکها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارتهای خود به درون موبایل، بدون تماس با کارتخوان، تراکنشهای لازم را انجام دهند.
همتی نوشت: انجام تراکنشهای خرید، با استفاده از موبایل، علاوه بر سهولت کاربری میتواند در رعایت پروتکلهای بهداشتی در شرایط کرونایی مفید و مؤثر باشد.
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