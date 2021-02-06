به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن نویسندگان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت چهلودومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نشست زنده «بررسی مؤلفههای داستان انقلاب» با نگاه به چهرههای شاخص این حوزه را در صفحه اینستاگرام انجمن نویسندگان نوجوان برگزار میکند.
این نشست با حضور و کارشناسی بهناز ضرابی زاده نویسنده نامآشنای کشور در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰ برگزار میشود.
بهناز ضرابیزاده، نویسنده و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان است که تاکنون آثار متعددی در حوزه داستان دفاع مقدس و انقلاب از او منتشر شده است.
آثار ضرابیزده تاکنون جوایز مختلفی نیز بهدست آوردهاند. از جمله کتابهای این نویسنده میتوان به «دختر شینا»، «گلستان یازدهم» و «ساجی» در حوزه داستان بزرگسال و «محله حاجی»، «مرغ شل» و «خانم کوچیک» برای مخاطب کودک و نوجوان اشاره کرد.
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