اجرای برنامه محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان در ۲ منطقه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح ظهر شنبه در نشست قرارگاه محرومیت زدایی ایلام اظهار کرد: ۲۸ منطقه در استان‌های مختلف از سوی این نهاد برای اجرای فعالیت‌های محرومیت‌زدایی انتخاب شده که ۲ شهرستان هلیلان و ملکشاهی در استان ایلام نیز جزو این مناطق هستند.

وی افزود: روند طرح‌ها و پروژه‌های محرومیت زدایی در این مناطق در بخش‌های مختلف مناسب ارزیابی شده اما این تنها کافی نیست و کارها باید با جدیت ادامه یابد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه اراده بنیاد مستضعفان این است که به استان ایلام در بخش‌های مختلف از جمله محرومیت زدایی کمک شود، بیان کرد: تمام کارهایی را که بنیاد وعده آن‌را داده است با مشارکت دولت تکمیل می‌شوند.

فتاح عنوان کرد: امیدواریم در شهرستان‌های هدف ملکشاهی و هلیلان طرح‌های محرومیت زدایی را اتمام برسانیم و سپس توجه خود را روی یک منطقه دیگر در استان متمرکز کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس رشادت‌ها و حماسه‌های درخشانی را در تاریخ ایران اسلامی آفریدند، بنیاد مستضعفان قطعاً در بخش‌های مختلف به این استان برای جبران عقب ماندگی‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان عنوان کرد: قرار است به زودی برای بازدید و بررسی بیشتر مناطق محروم استان باید یک گروه از بنیاد به ایلام اعزام شود.