صادرات ۱۰ میلیارد دلاری پتروشیمی در سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، حبیب الله بیطرف، رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی گفت: در یکسال اخیر بیشترین فشارهای تحریم به اقتصاد ایران وارد شده و هدف دشمن از اعمال تحریم‌ها، فلج کردن اقتصاد ایران و به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه در همین راستا صنعت نفت تحت شدیدترین تحریم‌ها برای به صفر رساندن صادرات نفت خام بود، ادامه داد: آنها همچنین دنبال جلوگیری از صادرات محصولات پتروشیمی بودند، اما در این اهداف ناکام ماندند، امروز آنها رفته‌اند و کشور ایران روی پای خود ایستاده است. در این مدت اگرچه فشارهایی به اقتصاد ایران و مردم ایران وارد کردند ولی کشور به زانو درنیامد و هیچگاه صادرات نفت به صفر نرسید.

بیطرف تاکید کرد: در دوره‌ای که شاهد شدیدترین تحریم‌ها به ویژه علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران بودیم، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با تمام ظرفیت کار کردند و بیشترین صادرات فرآورده‌های نفتی در طول تاریخ در همین زمان بدست آمد.

وی افزود: در سال ۹۸ پتروشیمی ایران ۱۵ میلیارد دلار محصول تولید کرد و ۱۰ میلیارد دلار آن را صادرات کرد.

رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با بیان اینکه مصرف خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۹۸ اعم از گاز طبیعی، اتان، نفتا، میعانات و نفت سفید معادل روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام شد، گفت: این مقدار در سال ۱۴۰۴ به دو میلیون بشکه در روز می‌رسد و همه این اتفاقات، یعنی نه تنها ما بر اثر تحریم از پا در نیامده‌ایم، بلکه طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی هم متوقف نشد.

رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم‌های سنگین و سخت، ما به توسعه ساخت داخل کالا و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بیشتر پرداختیم، اظهار داشت: امروز بیش از ۶۵ درصد کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی در داخل کشور تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: همه این دستاوردها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، یعنی ما توانسته‌ایم فشار تحریم‌ها را تحمل کنیم، ما توانسته‌ایم به شرکت‌های دانش بنیان بیشتر اعتماد کنیم، ما توانسته‌ایم به بخشی از فناوری‌های ساخت تجهیزات مورد نیاز دست پیدا کنیم و ما توانسته‌ایم ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را نه تنها حفظ کنیم که آن را افزایش هم بدهیم.