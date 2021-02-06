به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که صبح امروز با ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه ستاد گفت: امروز گزارش‌هایی که در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد، بیشتر در مورد استان تهران بود. البته در گزارشات استان تهران چند نکته نگران‌کننده مطرح شد. بخشی از نگرانی‌ها مربوط به مسافرین خارجی است که وارد کشور می‌شوند. متأسفانه ۲۵ درصد تست‌هایشان مثبت است، یعنی با خودشان ویروس می‌آورند و بعد هم متأسفانه قرنطینه را رعایت نمی‌کنند.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: این موضوع موردبحث قرار گرفت که چه اقدامی انجام دهیم؛ تا هم‌وطنان ما که به خارج از کشور رفتند و حالا که می‌خواهند برگردند موارد را رعایت کنند. گفته شد ۹۰ درصد این افراد قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و این عجیب است، به‌خصوص با توجه به بحث ویروس انگلیسی و آفریقایی و جهش‌های موتاسیون جای نگرانی دارد.

وی با اشاره به خیزش جدی کرونا در کشور تصریح کرد: با عادی رفتار کردن مردم و رعایت نکردن پروتکل‌ها باز دچار ویروس آن‌هم ویروس جدید خواهیم شد. این ویروس، رشد سرایتش فوق‌العاده سریع است و اگر میانگین همه‌گیری ویروس قبلی دو هفته است، انتشار این ویروس کمتر از سه چهار روز اتفاق می‌افتد. این موضوع خیلی باعث نگرانی است و قرار شد اقدامات جدی در این حوزه اتفاق بیفتد.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه طبق گزارش‌های داده‌شده متأسفانه تعداد شهرهای نارنجی دو برابر شده است، گفت: متأسفانه گزارش‌ها نشان‌دهنده این است که رعایت پروتکل‌ها به ۷۵ درصد کاهش پیداکرده است و این نشان می‌دهد که ما داریم کم‌کم دچار مشکل جدید می‌شویم.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: مطالعات هواشناسی داخلی و خارجی نشان می‌دهد که یک ماه آینده دچار سرما خواهیم بود. طبیعتاً چون مصرف گاز خانگی بالا می‌رود میزان مصرف مازوت و امثال این‌ها در نیروگاه‌ها زیاد می‌شود و این باعث آلودگی بیشتر هوا می‌شود و درنتیجه مشکل را بیشتر می‌کند. اگر میزان بارندگی به سیلاب بکشد باز میزان مناطقی که به‌طورمعمول در آن‌ها سیل اتفاق می‌افتد دچار مشکلات جدی‌تری خواهند شد و باید مراقبت بیشتری کنند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: باید با توجه به سردی هوا و افزایش آلودگی و همچنین بارندگی و وقوع سیل، برای این مناطق پیش‌بینی‌های لازم انجام شود و چون خدماتی که در این مناطق تحت عنوان «طرح شهید سلیمانی» و امثالهم انجام می‌شود، دچار مشکل خواهند شد. در این جلسه قرار شد بر این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

وی در مورد انجام تدریجی واکسیناسیون در کشور گفت: این ۱۶ میلیون دوز واکسن از جاهای مختلفی همچون آستارا، زنیکا، هند، روسیه، کوبا و چین وارد کشور شده است و در فاز اول به کادر درمانی که در آی سی یو های کرونایی هستند، تزریق خواهد شد.