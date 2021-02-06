به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک بعد از ظهر شنبه در جلسهای که با حضور امام جمعه اشتهارد و فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز برگزار شد، اظهار کرد: ما از هر طرحی که به رفع مشکلات و محرومیتهای منطقه اشتهارد کمک کند، استقبال میکنیم و دست همیاری و همکاری همه عزیزان در سپاه استان و شهرستان را به گرمی میفشاریم.
وی بیان کرد: ظرفیتهای بسیاری در اشتهارد وجود دارد که همکاری و همراهی همه نهادها با یکدیگر و بهکارگیری این ظرفیتها با توانی مضاعف، مسیر رشد و توسعه همهجانبه اشتهارد را هموارتر از قبل میکند.
فرماندار اشتهارد تصریح کرد: منابع زیادی در این شهرستان وجود دارد که نه تنها باید به کار گرفته شود بلکه با برنامهریزیهای مدون میانمدت و بلندمدت از هدررفت این منابع جلوگیری کنیم و همه را در خدمت محرومیتزدایی و رشد یکپارچه شهری و روستایی به کار ببندیم.
وی با اشاره به برخی فعالیتهای بسیج سازندگی به ویژه در روستاها خاطرنشان کرد: هر جایی که بسیج به قصد محرومیتزدایی و سازندگی ورود کرده است، هم کاهش هزینهها را شاهد بودیم و هم کار با پیشرفته بیشتری همراه بوده است.
شیبک گفت: این آمادگی را داریم که با تخصیص اعتبارتی به ویژه در بخش روستایی با همکاری و همسو شدن با بسیج در اجرای پروژههای عامالمنفعه، مردم از برکات اجراییشدن و افتتاح این طرحها بهرهمند شوند.
وی متذکر شد: باید از ظرفیت بسیار زیاد بسیج در راستای محرومیتزدایی استفاده کنیم و بدون شک با بهرهگیری کامل از این ظرفیت عظیم میتوانیم بسیاری از مشکلات و محرومیتها را از بین ببریم.
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