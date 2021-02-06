تقویت خودباوری در میان جوانان از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی عصر شنبه در ویژه برنامه بزرگداشت شاعران و فعالان شعر انقلاب اسلامی با بیان اینکه انقلاب ایران تفاوت‌های اساسی با سایر انقلاب‌های جهان دارد، بیان کرد: انقلاب اسلامی خط بطلانی بر سیطره دو امپراطوری غرب و شرق بود و زحمات چندین ساله انقلابیون را به ثمر نشاند.

مشاور امور ایثارگران استانداری گیلان با اشاره به تفاوت انقلاب با حکومت سابق، گفت: اختیارات و دستورات صادر شده توسط شاه به داخل کشور برنمی‌گشت بلکه به شاه دیکته می‌شد اما امام خودباوری را بین ملت ایجاد کرد تا انقلابی بر پایه دین تشکیل داده و برای آینده خود تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه خیزش‌های انقلابی در دیگر کشورها ایجاد شد اما دشمنان به دلیل جلوگیری از نفوذ بیشتر انقلاب اسلامی، فشارهای زیادی بر ملت ایران تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: دشمنان صدام را با جنگ افزارهای قوی و تجهیزات بر ما تحمیل کردند اما مردم از انقلاب دفاع کرده و پای آن ایستادند.

امام پناهی افزود: اگرچه شرایط فعلی سخت است اما اگر این تحریم‌ها بر کشور تحمیل نمی‌شد از حیث اقتصادی، علمی، پزشکی، نانو و دیگر موارد پیشرفت نمی‌کردیم.

وی ادامه داد: امام توانست خودباوری را در جوانان تقویت کند تا برای دفاع از کشور روی پای خود بایستند و امروز جز کشورهای برتر منطقه و جهان هستیم.

مشاور امور ایثارگران استانداری گیلان با تاکید بر اینکه امروزه دشمن حتی تصور حمله و تعدی به خاک ما را نمی‌کند، گفت: بعد از جنگ جهانی دوم، تنها کشوری که منافع و پایگاه‌های آمریکا را مورد حمله قرار داد، ایران بود، چیزی که حتی کشورهای بزرگ جرأت انجام آن را نداشتند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها بزدلانه و ناجوانمردانه سردار سلیمانی را ترور کردند اما ایران شجاعانه پاسخ آنها را داد، بیان کرد: ایران در حوزه پزشکی جز ۱۳ کشور برتر دنیاست و در حوزه هوافضا و هسته‌ای با وجود تمام تحریم‌ها، برای کشورهای در حال توسعه الگو هستیم.

در این مراسم، رضا نیکوکار شاعر گیلانی و همچنین مدیر دفتر شعر حوزه هنری کشور به شعرخوانی پرداختند و از حمیدرضا شکارسری شاعر و نویسنده برجسته کشور نیز تحلیل شد.