رئیس و اعضای گروه واکنش سریع کووید ۱۹ منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم سعید نمکی خطاب به حمید سوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹، آمده است: با توجه به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی بدین وسیله به عنوان رئیس گروه واکنش سریع کووید ۱۹ منصوب می‌شوید تا با هماهنگی نزدیک با اینجانب نسبت به حضور در مناطق مورد نیاز اقدام نموده و پس از بررسی‌های لازم ضمن ارسال گزارش مربوطه، مداخلات پیشنهادی را هم به اینجانب ارائه نمائید.

بدیهی است فعالیت تیم مذکور نافی و مداخله کننده در امور اجرایی واحدهای ذیربط در معاونت‌های این وزارت و همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، نخواهد بود.



حکم اعضای گروه واکنش سریع کووید ۱۹



محمدحسین حیدری مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

حسین عرفانی مدیر بهبود کیفیت و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور

فرشید رضایی کارشناس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر

علی ابرازه مشاور سیدعلیرضا ناجی متخصص ویروس شناسی پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار

سیدمحمود مسیحا هاشمی مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی

عاطفه عابدینی فوق تخصص محترم ریه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسعود یونسیان عضو هیأت علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدتقی طالبیان مشاور اجرایی معاون درمان

حیدر محمدی مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

با توجه به سوابق علمی و اجرایی به عنوان عضو تیم واکنش سریع در مدیریت کووید ۱۹ منصوب می‌شوید تا با هماهنگی ریاست محترم تیم در مواقع اضطراری ضمن حضور در مناطق مورد نیاز، اقدام لازم را به عمل آورید.