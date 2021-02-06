ماکرون: اتحادیه اروپا نباید با آمریکا در تقابل علیه چین متحد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه «پولیتیکو»، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در سخنانی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هشدار داد که نباید در تقابل علیه چین با آمریکا همراهی کنند.

رئیس جمهور فرانسه در این خصوص گفت: وضعیتی که در آن همگی علیه چین متحد شویم، سناریویی است که بیشترین احتمال وقوع درگیری را شامل می‌شود. از دید من چنین اقدامی غیرسازنده است.

وی با اشاره به تلاش ادعایی دولت جدید آمریکا برای بازگشت به چندجانبه‌گرایی اضافه کرد: این فصل جدید برای رهبران و مردم چین بسیار حیاتی است. باید دید درپی بازگشت آمریکا به عرصه جهانی رفتار چین چگونه خواهد بود.

گفتنی است که آمریکا در راستای مهار قدرت‌یابی پکن در منطقه ایندوپاسیفیک، به تقویت جریان‌های جدایی‌طلبانه مناطق تابعه چین از جمله تایوان، هنگ کنگ و تَبت روی آورده و سایر کشورها را نیز به بهانه های مختلف در راستای هماهنگی با سیاست های خصمانه خود تشویق می کند.