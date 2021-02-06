عراق در اولویت بایدن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «هاشم الکندی» تحلیلگر برجسته عراقی امروز گفت: «جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا برای اصلاح اشتباه‌های بزرگ دولت ترامپ در سطح خارجی تلاش می‌کند زیرا این اشتباه‌ها باعث شد که آمریکا - بویژه بعد از ظهور چین به عنوان رقیب قدرتمند جدید و روسیه به عنوان رقیب سنتی- دیگر قدرت اول جهان نباشد.

وی افزود: نام نبردن باید از عراق در سخنرانی اخیرش درباره راهبرد خارجی دولت جدید آمریکا به هیچ وجه به این معنا نیست که رابطه با عراق اهمیت ندارد بلکه نشان می‌دهد که این رابطه از اولویت‌های دولت جدید آمریکا نخواهد بود.

الکندی درباره اخراج نیروهای خارجی از عراق در راستای اجرای مصوبه پارلمان این کشور گفت: پرونده خروج نیروهای آمریکایی و بیگانه از عراق نیاز به اقداماتی داخلی دارد تا از این طریق به دولت آمریکا برای خروج این نیروها فشار آورده شود.

این درحالی است که با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، این کشور اعلام کرده است که در اندیشه بازنگری در طرح خروج نظامیان آمریکایی از عراق است.

مسئولان و مردم عراق در مناسبت‌های مختلف بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از کشورشان در راستای اجرای مصوبه پارلمان در این زمینه تاکید کرده‌اند.