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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۲۱

اعضای کمیته تشخیص نفایس، خانه لطفعلی زاده را نفیس ندانستند

اعضای کمیته تشخیص نفایس، خانه لطفعلی زاده را نفیس ندانستند

سومین جلسه کمیته تشخیص نفایس و کاربری هم‌شأن اثر به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد در این جلسه نفیس بودن خانه لطفعلی زاده کرمان رد شد.

‌به‌گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که با حضور اعضای کمیته تشخیص نفایس به‌شکل حضوری و مدیران کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها به‌شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد، ۱۷ اثر از استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت که میل خسروجرد و مصلی سبزوار نفیس تشخیص داده شد.

همچنین از استان کرمان نیز خانه لطفعلی‌زاده مورد بررسی قرار گرفت، این بنا که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد برای فروش آن از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر نفیس بودن اثر استعلام گرفته شده بود که امروز در این جلسه اعضای کمیته رأی به غیر نفیس بودن آن دادند و فروش آن بلامانع اعلام شد.

بندهایی نیز از دستورالعمل کمیته تشخیص نفایس و کاربری هم‌شأن اثر مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات آن انجام شد.

کد مطلب 5140538
فاطمه کریمی

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