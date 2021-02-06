اعضای کمیته تشخیص نفایس، خانه لطفعلی زاده را نفیس ندانستند

بهگزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که با حضور اعضای کمیته تشخیص نفایس بهشکل حضوری و مدیران کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها بهشکل ویدئوکنفرانس برگزار شد، ۱۷ اثر از استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت که میل خسروجرد و مصلی سبزوار نفیس تشخیص داده شد.
همچنین از استان کرمان نیز خانه لطفعلیزاده مورد بررسی قرار گرفت، این بنا که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد برای فروش آن از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مبنی بر نفیس بودن اثر استعلام گرفته شده بود که امروز در این جلسه اعضای کمیته رأی به غیر نفیس بودن آن دادند و فروش آن بلامانع اعلام شد.
بندهایی نیز از دستورالعمل کمیته تشخیص نفایس و کاربری همشأن اثر مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات آن انجام شد.
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