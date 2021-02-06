مینی بوس سواری در تهران احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شرکت ایران خودرو دیزل ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس را به شهرداری تهران تحویل میدهد. بخشی از اتوبوسهای خریداری شده گازسوز و بقیه اتوبوس و مینیبوسها دارای استاندارد یورو ۴ همراه با فیلتر جذب دوده هستند. میزان سولفور گازوئیل تحویلی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز کمتر از ۵۰ ppm است.
محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در حساب کاربری شخص خود در فضای مجازی در پاسخ به پرسش یکی از کاربران مبنی بر اینکه چرا سالهاست که مینی بوس مورد توجه نیست، نوشت: متأسفانه این مد حمل و نقلی سالها به فراموشی سپرده شده بود ولی در صدد احیاء آن هستیم. امسال ۱۱۰ دستگاه مینی بوس از آبان اضافه شد و حداکثر تا نیمه اسفند ۲۰ دستگاه دیگر اضافه میشود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اتوبوسها در چه زمان و کدام خطوط فعال خواهند شد، نوشت: طی چند روز آینده بعد از نصب GPS و کارتخوان جایگزین اتوبوسهای فرسوده خطوط فعلی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره وضعیت دسترس پذیری اتوبوسهای جدید برای معلولان، در توییتی جداگانه نوشت: با توجه به حوادث قبلی، جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از سقوط مسافر از رکاب، تا زمانی که درب باز است، اتوبوس حرکت نمیکند. در ضمن همه اتوبوسها علاوه بر رمپ معلولان، جهت سهولت در سوار شدن با ویلچر، به سمت درب امکان زانو زدن و کاهش ارتفاع دارد.
این ۱۱۰ دستگاه از انعقاد قرارداد ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس در خرداد ۱۳۹۹ هستند.
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