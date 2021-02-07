سه گانه مهم پرسپولیس برای رفتن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از کسب دو پیروزی متوالی مقابل ماشین سازی و تراکتور تبریز به بالای جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر بازگشت تا مدافع عنوان قهرمانی امیدوار به بازی‌های پیش رو باشد.

سرخپوشان پایتخت در حالی سه دیدار حساس تا پایان دور رفت در فصل جاری دارند که دو بازی آنها مقابل مس رفسنجان و گل گهر سیرجان به دلیل حضور این تیم در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ جزو دیدارهای معوقه است.

شاگردان یحیی گل محمدی پس از نایب قهرمانی آسیا عملکرد پر فراز و نشیبی در لیگ برتر داشتند تا از ۱۲ بازی خود تنها ۲۱ امتیاز کسب کنند.

پرسپولیس برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز ویژه به سه بازی پیش روی خود دارد.

این تیم که چهار قهرمانی متوالی در لیگ برتر داشته است در اولین حضور گل محمدی از ابتدای فصل عملکردی متفاوت نسبت به چهار سال گذشته داشته است.

قهرمان ادوار شانزدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم در لیگ برتر ایران برای فتح جام امتیازات قابل توجهی در دور رفت کسب کردند.

پرسپولیس در فصل شانزدهم لیگ برتر ۳۲ امتیاز در پایان نیم فصل اول کسب کرد. این تیم در فصول هفدهم، هجدهم و نوزدهم نیز ۳۱ امتیاز از ۱۵ بازی خود به دست آورد تا راه را برای قهرمانی خود در پایان فصل هموار کند.

این در حالی است که یحیی گل محمدی در فصل جاری تا کنون ۲۱ امتیاز با تیمش به دست آورده و در صورت کسب حداکثر امتیازات در سه بازی آینده به عدد ۳۰ می‌رسد.

میزان امتیازی که باز هم کمتر از چهار سال قهرمانی سرخ‌ها خواهد بود اما می‌تواند این تیم را با وجود ثبات در ترکیب خود و بازگشت مهدی ترابی امیدوار به کسب امتیازات بیشتر تکرار قهرمانی کند.

۹ امتیاز مهمی که پرسپولیس باید در سه بازی مانده خود در دور رفت کسب کند و هواداران خود را امیدوار به تحقق رؤیای پنج قهرمانی متوالی در فوتبال باشگاهی ایران کند در غیر این صورت بعید نیست یحیی و بازیکنانش در پایان لیگ برتر، امتیازات برباد رفته خود در دور رفت را با حسرت مرور کنند و شنل قهرمانی را بر تن رقیبان خود ببینند.

سه بازی باقیمانده پرسپولیس به شرح زیر است:

* پرسپولیس - مس رفسنجان؛ ۲۱ بهمن ماه

* پرسپولیس - پیکان؛ ۲۶ بهمن ماه

* گل گهر سیرجان - پرسپولیس؛ اول اسفندماه