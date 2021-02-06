به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم اللهی امروز شنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان شاخص انقلاب اسلامی در لرستان ضمن ادای احترام به بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار داشت: امام راحل به ما مستقل بودن، آزاد بودن، مسلمان بودن و انقلابی بودن را آموخت و ما را در فضای انقلاب اسلامی انسانی اثرگذار تربیت کرد تا بتوانیم از کیان اسلامی کشور دفاع کنیم و ترجمان واقعی «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» باشیم و در برخورد با جهان استکبار ید واحده باشیم.

ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک تفاوت اساسی با تمام انقلاب‌های دنیا دارد، تصریح کرد: تفاوت بنیادی انقلاب ما در ایدئولوژی ایجاد آن است، ما براساس تفکر توحیدی و ایمانی و برای اقامه عدل و عدالت و آزادی و حاکمیت قرآن در جغرافیای ایران اسلامی انقلاب کردیم و علت تداومش هم همین امر است.

مدیرکل حوزه هنری لرستان با تاکید بر اینکه خصوصیت دیگر انقلاب اسلامی این است که خواست عموم مردم بود، انقلاب‌های دیگر بر اساس خواست عده‌ای خواص شکل می‌گیرد اما انقلاب اسلامی یک خواست عمومی بود و در همه ساختارهای کشور خواسته استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی فریاد زده می‌شود، افزود: این خصوصیت عامل تداوم و حیات جاودانه انقلاب تا ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.

حق مطلب را در پاسداشت ارزش‌ها و دستاوردهای پاینده شهدا ادا نکرده‌ایم

کرم اللهی ضمن ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی در سراسر کشور و شهدای مظلوم لرستان گفت: ما به عنوان کارگزاران فرهنگی در استان آنگونه که باید حق مطلب را در پاسداشت ارزش‌ها و دستاوردهای پاینده شهدا ادا نکرده‌ایم و اتفاق اثرگذاری را تا به امروز انجام نداده‌ایم.

وی با بیان اینکه کارهایی شده است و ما منکر این کارها نیستیم، اما معتقدیم ظرف کاری که باید بشود با ظرف کاری که انجام شده بسیار فاصله دارد و حد مطلوبی که دنبال آن هستیم با آنچه اتفاق افتاده خیلی تفاوت دارد، تصریح کرد: شهدای ما که چهره‌های تابناکی در جبهه‌های غرب و جنوب بودند و شاخص بودند، هنوز در فضای ملی معرفی نشده‌اند که جزو ضعف‌های ما به عنوان کارگزاران فرهنگی است و باید این را بپذیریم.

در امر پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی دچار کم کاری هستیم

مدیرکل حوزه هنری لرستان با تاکید بر اینکه دستگاه‌های متولی در امر پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی مسئول هستند، بنده هم در جایگاه حوزه هنری مسئولم و باید بپذیریم کارهای انجام شده با کارهایی که باید انجام شود خیلی فاصله دارد، افزود: ما دچار کم کاری هستیم و باید متناسب با ارزش‌ها و هنجارهایی که به خاطرش جان بهترین جوانان این مرز و بوم فدا شده است اقدام کنیم و شهدا را معرفی کنیم.

کرم اللهی با اشاره به اینکه در معرفی تفکر شهید و فرهنگ ایثار و شهادت هم کم کاری شده است، گفت: در بافت تولیدات هنری در سینما، ادبیات، تجسمی، موسیقی و… آن اتفاقی که توقع می‌رود در لرستان با ظرفیت‌های بسیار خوب رخ نداده است، اظهار داشت: چرا در این حوزه کم کار کرده‌ایم برمی گردد به اینکه ممکن است در حوزه ساختاری و مدیریتی امکانات ویژه ای در اختیار نداشته‌ایم، برنامه ریزی که براساس داشته‌های ما باشد را هم نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه اگر در مسیر حق با باور و ایمان واقعی حضور یابیم و تولید اثر کنیم، آنگاه محصولی که بیرون می‌آید سالم، در مسیر بسط ارزش‌های دینی و اعتقادی است و حتماً شهدا هم نظر دارند و کمک می‌کنند گسترش بیشتری یابد، تصریح کرد: در فضای لرستان و در برنامه ریزی های فرهنگی نسبت به موضوعات انقلاب اسلامی سهل انگاری و کم کاری داریم.

جبران کم کاری‌ها با همدلی و وحدت رویه بین همه ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان محقق می‌شود

مدیرکل حوزه هنری لرستان ادامه داد: پیکان نگاهم به هیچ احد الناس و به هیچ سازمانی نیست، به خودم و حوزه هنری می گویم که باید حرکت در این مسیر را تقویت کنیم و دوستان دیگر هم واقعاً این را بررسی کنند که به نسبت آنچه که باید اتفاق بیفتد چقدر فاصله داریم و کم کاری‌ها را جبران کنیم.

کرم اللهی با اشاره به اینکه این اتفاق نمی‌افتد مگر با همدلی و وحدت رویه بین همه ظرفیت‌های هنری و فرهنگی در استان، گفت: چوب سیاست و سیاست زدگی بر تن نحیف و ضعیف جریان انقلابی هنرمندان زده شده است.

وی یادآور شد: باید فضا را مهیا و مستعد کنیم تا بهترین‌ها را پرورش دهیم؛ از جریان بازی‌ها و جناح بازی‌ها چیزی درنمی آید.

هنرمند انقلابی نگاه به آینده و دوردست‌ها دارد

مدیرکل حوزه هنری لرستان با تاکید بر اینکه هنرمند به این عالم تفکیک شده و رنگ بندی شده تعلقی ندارد، تعلق او به حقیقت است و جان مایه حقیقی انقلاب حقیقت جویی و حقیقت طلبی است، افزود: حق طلبی، عدالت جویی، مطالبه گری، مردمی بودن و با ایمان بودن خصوصیت هنرمند متعهد انقلابی و حزب اللهی است.

کرم اللهی یادآور شد: برنامه ریزان فرهنگی ما در استان چقدر به این مسئله اهتمام داشته‌اند و در برنامه ریزی ها، هدایت‌ها و حمایت‌ها چقدر به این مسئله توجه داشته‌اند؟ این اتفاق باید بیفتد و هنر آینده هنر عمل به تعهدها است، هنر تسلیم به شرایط امروز نیست.

وی با تاکید بر اینکه هنرمند انقلابی نگاه به آینده و دوردست‌ها دارد، پس نباید متوقف به شرایط امروز باشد؛ گفت: هنرمند باید خود را از آن مردم بداند و با مردم باشد و نقش هدایت گری خود را در سلامت و سعادت جامعه ایفا کند.