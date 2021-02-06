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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واکنش مدیرعامل پیشین استقلال به قرارداد ۱۴ میلیاردی وریا غفوری

واکنش مدیرعامل پیشین استقلال به قرارداد ۱۴ میلیاردی وریا غفوری

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در واکنش به عقد قرارداد 14 میلیارد تومانی کاپیتان آبی‌پوشان، گفت: مثل خیلی‌ها در این روزهای حساس قصد حاشیه‌سازی برای استقلال را ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات اخیر در روزهای گذشته استقلال و برخی حواشی ایجاد شده برای این باشگاه بعد از پیروزی این تیم برابر نساجی باعث شد تا در خصوص قرارداد کاپیتان تیم فوتبال استقلال ابهامات و سوالاتی پیش آید.

در این خصوص عنوان شده که باشگاه استقلال درخواست ورود کمیته اخلاق را به قرارداد وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان داشته است. ضمن اینکه انتقاداتی هم متوجه احمد سعادتمند مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال شده که قرارداد با غفوری در زمان وی منعقد شده است.

در مورد قرارداد وریا غفوری عنوان شده که وی برای دو سال حدود ۱۴ میلیارد تومان با باشگاه استقلال قرارداد امضا کرده است.

احمد سعادتمند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از آخرین زمان حضور من در استقلال بیش از ۵-۶ ماه می‌گذرد و اگر ابهامی در خصوص قراردادها وجود داشت بهتر بود از همان ابتدا به آن رسیدگی می‌شد تا پاسخگو باشیم.

وی افزود: استقلال الان در شرایط حساسی قرار دارد. این تیم یک دیدار مهم برای قهرمانی نیم فصل با سپاهان در پیش دارد و هر گونه حاشیه و بحرانی می‌تواند این موقعیت مهم را دچار خلل نماید. من دوست ندارم ابزار دست افرادی شوم که با نام من برای استقلال حاشیه درست کنند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال تصریح کرد: امروز هر کس ادعا دارد خیرخواه استقلال است باید به آرامش آن کمک کند نه با ایجاد بحران‌های دستی و خود ساخته، زمینه ساز ایجاد حاشیه و از بین رفتن موفقیت‌ها شود.

کد مطلب 5140544

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    نظرات

    • امیر IR ۲۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      40 13
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      اخبار همزمان دو باشگاه استقلال و پیروزی ۱)ترابی به پیروزی پیوست - شکایت مددی و باشگاه از عارف غلامی، وریا غفوری و مهدی قایدی ۲) تمرین تیم پیروزی در ورزشگاه کاظمی - تمرین استقلال در سالن فوتسال به علت دردسترس نبودن زمین چمن با کیفیت ۳) پرداخت بدهی ۶۰۰ هزاریورویی بودیمیر - بسته شدن پنجره استقلال بد
      • منصور IR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
        2 2
        خواهر عزیز من مهدی ترابی به پرسپولیس پیوست نه پیروزی .یه کم مطالعه کن خواهر جان .چرا
      • امید IR ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
        1 0
        داداش گل گفتی تمام هم وغم فوتبال شده پرسپولیس
    • محمد سالار بابایی IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      هرچی که هست بخیر بگزره⁦♥️⁩
    • علی IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      2 3
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      معمولا هروقت استقلال صدرنشین میشه هرکاری میکنن تا زمین بزننش زمان استرا هنوز یادمون نرفته چطوری نیمکت تیم صدرنشین رو خالی کردین امسال هم تا دیدن صدر اومدیم شروع کردن ب حاشیه تا وریا رو هم بفرستن بره اونطرف هم 30 میلیارد از جیب بیت المال میره ب حسابشون تا 20 تاش بدن برا ترابی بقیش هم واس بازشدن پنجره
    • امیر IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      5 0
      پاسخ
      کاش مجلس انقلابی زودتر واگذاری پرسپولیس واستقلال رابه بخش خصوصی انجام دهدتااین دوغده سرطانی بودجه بیت المال برطرف بشن.جوان تحصیلکرده بیکارمامسافرکشی می کنه یه بازیکن درحدمحله تامیرن باعربهامسابقه میدن ازترس می بازند.۱۴میلیاردازبیت المال خیانت وظلم اشکاراست به اینا بدن.
    • عجب IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      حاشیه را خودتون درست کردید با این قرداد....
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      4 0
      پاسخ
      پول بیت المال مردم که دست فوتبالی ها افتاده بعد مردم محتاج نون شب هستن
    • ایران IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      6 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه مافیای فوتبالو
    • شهروند IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      خدایا انشالله به فضلت تیمی که لایقه برنده میشه.
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      پول مروم را میدن به کیا ؟؟؟.تا قبل از کرونا میگفتند جوانان بیکار را هفته دو و سه ساعت مشغول و سرگرم میکنن اما حالا که کسی باشگاه نمیره وکسی هم از تلویزیون نمبینه دیگه چرا؟؟؟؟

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