واکنش مدیرعامل پیشین استقلال به قرارداد ۱۴ میلیاردی وریا غفوری

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات اخیر در روزهای گذشته استقلال و برخی حواشی ایجاد شده برای این باشگاه بعد از پیروزی این تیم برابر نساجی باعث شد تا در خصوص قرارداد کاپیتان تیم فوتبال استقلال ابهامات و سوالاتی پیش آید.

در این خصوص عنوان شده که باشگاه استقلال درخواست ورود کمیته اخلاق را به قرارداد وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان داشته است. ضمن اینکه انتقاداتی هم متوجه احمد سعادتمند مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال شده که قرارداد با غفوری در زمان وی منعقد شده است.

در مورد قرارداد وریا غفوری عنوان شده که وی برای دو سال حدود ۱۴ میلیارد تومان با باشگاه استقلال قرارداد امضا کرده است.

احمد سعادتمند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از آخرین زمان حضور من در استقلال بیش از ۵-۶ ماه می‌گذرد و اگر ابهامی در خصوص قراردادها وجود داشت بهتر بود از همان ابتدا به آن رسیدگی می‌شد تا پاسخگو باشیم.

وی افزود: استقلال الان در شرایط حساسی قرار دارد. این تیم یک دیدار مهم برای قهرمانی نیم فصل با سپاهان در پیش دارد و هر گونه حاشیه و بحرانی می‌تواند این موقعیت مهم را دچار خلل نماید. من دوست ندارم ابزار دست افرادی شوم که با نام من برای استقلال حاشیه درست کنند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال تصریح کرد: امروز هر کس ادعا دارد خیرخواه استقلال است باید به آرامش آن کمک کند نه با ایجاد بحران‌های دستی و خود ساخته، زمینه ساز ایجاد حاشیه و از بین رفتن موفقیت‌ها شود.