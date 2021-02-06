جلسه مدیرعامل باشگاه استقلال با محمود فکری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که روز گذشته در دیدار برابر نساجی افتاد و سپس مصاحبه‌هایی که بازیکنان بعد از پایان بازی برابر نساجی در مورد مطالباتشان انجام دادند، عصر امروز محمود فکری به دیدار مدیرعامل استقلال رفت و نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را در خصوص وضعیت تیم و خصوصاً مسائل مالی بیان کرد و قرار شد هر چه زودتر این مشکلات برطرف شود.

در این جلسه احمد مددی قول داد خیلی زود مشکلات را برطرف کرده تا آرامش به اردوی آبی پوشان بازگردد.

مددی بار دیگر حمایت خود را از محمود فکری اعلام کرد و از سرمربی آبی پوشان خواست بدون توجه به حاشیه‌های به وجود آمده، کار خود را با قدرت ادامه دهد و ابراز امیدواری کرد استقلال بتواند با هدایت محمود فکری روند پیروزی‌های خود را ادامه داده تا در پایان فصل آبی پوشان به قهرمانی در لیگ برتر برسند.