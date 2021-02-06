خروج از تهران به مقصد استان های شمالی و نقاط بحرانی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر شنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از ۳۹۹ طرح صنعت، معدن و تجارت استان تهران که به صورت ویدئو کنفرانسی انجام شد اظهار داشت: ایام الله دهه فجر فرصت بسیار مناسبی است که دستاوردهای نظام و انقلاب را به مردم اعلام کنیم و مفتخر هستیم که امروز و همزمان با چهل و دومین سالگرد شکوهمند انقلاب طرح‌های مطلوبی را به بهره برداری برسانیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه دستاوردها و پیشرفت‌های علمی، فناوری و نظامی که امروز در کشور و توسط اندیشمندان و محققان کشور حاصل می‌شود بسیار افتخارآمیز بوده افزود: در حال حاضر محققان در بسیاری از زمینه‌ها برای کشور حرف برای گفتن باقی گذاشته اند.

استاندار تهران با بیان اینکه ۳۹۹ پروژه امروز با بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان تهران به بهره برداری رسیده اند گفت: یکی از دستاوردهای بسیار خوب در کشور و بالاخص در استان تهران اجرای طرح شهید سلیمانی بود و توانستیم از طریق این طرح هوشمندانه شرایط بیماری را تا حدود زیادی کنترل کنیم.

وی عنوان داشت: در سال ۹۹ تعهد اشتغال ۹۶ هزار نفری را داریم که تاکنون بیش از ۹۵ درصد آن محقق شده و در حوزه شهرک‌های صنعتی شاهد یک تحول بزرگ هستیم که شرایطی فراهم شده است که می‌توان تا در این حوزه تحرک و پویایی را شاهد بود داشته باشیم.

محسنی بندپی گفت: طی سال جاری مصرف برق صنعتی با ۱۰ درصد رشد همراه بوده که نشانه پای کار بودن و چرخیدن چرخ‌های کارخانه‌ها و صنایع می‌باشد.

وی در ادامه در خصوص ممنوعیت سفر به استان‌های شمالی نیز بیان داشت: سفر به استان‌های شمالی مازندران، گیلان و گلستان و و نقاط بحرانی دیگر از لحاظ کرونا ممنوع است و در این زمینه هیچ گونه مجوز ترددی صادر نخواهد شد.