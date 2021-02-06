نباید کشور معطل بازگشت آمریکا به برجام باشد/لزوم هم صدایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی ظهر امروز در نشست با شماری از روحانیان مبلغ خراسان شمالی با اشاره به تداوم تحریم‌های آمریکا در طول ۴۲ سال گذشته، اظهار کرد: مسئولان نباید کشور را معطل اقدام آمریکا و بازگشت به برجام نگه دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه این سیاست و راهبرد، دولت دموکرات و جمهوری‌خواه نمی‌شناسد، ادامه داد: سیاست تحریم همواره وجود داشته و از این پس نیز وجود خواهد داشت پس باید از درون تقویت شویم.

وی با اشاره به هوشمندسازی فشارها و تحریم‌ها، افزود: جو بایدن اکنون با ساختار چند بعدی از تحریم‌های چند جانبه علیه ایران مواجه است، از سوی دیگر ترامپ از برجام خارج شده و هزینه تشدید تحریم و خروج از برجام را برای خود و حزبش خریده؛ به عبارت واضح‌تر ترامپ کار بایدن را راحت کرده است.

حجت‌الاسلام خادمی با تاکید بر اینکه در این شرایط باید صدای واحدی از همه مسئولان کشور شنیده شود، گفت: نباید هیچ ضعفی از خود نشان دهیم؛ زیرا نشان دادن هرگونه ضعفی موجب جسارت دشمن می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: ما ۷ سال فرصت خود را برای رفع تحریم آزمودیم و نتیجه همان است که برخی دولتمردان گفته‌اند که همان «هیچ» است؛ لذا اکنون نوبت تمرکز بر روی راهبرد خنثی‌سازی تحریم رسیده.

وی در انتها گفت: غرب و آمریکا در یک توهم حداکثری در این گمان هستند که ایران انقلابی پس از این همه فشار و تحریم اقتصادی و نارضایتی مردمی در لبه پرتگاه سقوط است و با چند گام دیگر مردم ایران در برابر نظام اسلامی خواهند ایستاد. این توهم البته؛ بیماری مزمن زمامداران آمریکا بوده که ۴۲ سال است در سودای آن هستند.