بنیاد مستضعفان ۱۴۵ میلیارد تومان طرح در ایلام اجرایی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز شنبه در نشست محرومیت‌زدایی استان که با حضور پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان کشور، منصوری رئیس بنیاد علوی کشور، بسطامی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی برگزار شد، از مجموعه تلاش‌ها و خدمات بنیاد مستضعفان در استان تقدیر کرد و اظهار کرد: کار ماندگار بنیاد مستضعفان در استان ایلام را باید در تحت پوشش قرار دادن دو شهرستان محروم استان در امر محرومیت زدایی دید.

وی افزود: البته خدمات و تلاش‌های ارزنده بنیاد مستضعفان منحصر به محرومیت‌زدایی نبوده بلکه در حوزه‌ها و حوادث و رخدادهای مختلف چون سیل فروردین ماه ۹۸، کنگره بزرگ اربعین و … امروز در بحث کرونا همواره شاهد دلسوزی و تعهد این نهاد ارزشمند در کمک به مردم استان بوده‌ایم.

استاندار ایلام عنوان کرد: بنیاد مستضعفان ظرف دو سه سال اخیر بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان طرح و پروژه مختلف یا شروع به کار کرده، یا در حال انجام بوده، یا افتتاح کرده و یا به صورت کمک‌های مومنانه پرداخت کرده است.

وی گفت: اگرچه امروز بنیاد مستضعفان نگاه ویژه‌ای به استان در تحت پوشش قرار دادن دو شهرستان داشته است، اما در اقصی نقاط استان مناطق محروم دیگری از جمله ماژین، بخش زرین آباد، بخش مورموری، هندیمینی، همچنین در برخی از مناطق شهرستان‌های ایوان، چوار، مهران، سیروان و چرداول نیز وجود دارد که نیازمند رسیدگی است.

۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شد

وی افزود: پیشنهاد می‌شود یک اکیپ مجرب به سرپرستی ریاست بنیاد علوی در استان موضوع محرومیت‌زدایی این مناطق را مورد بحث و بررسی قرار بدهد و نتایج حاصله را به بنیاد مستضعفان ارائه دهد.

سلیمانی دشتکی در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های اربعین در استان، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود برای خدمات‌دهی بهتر به زوار یک موکب چندمنظوره و دائمی یا در مهران و یا در همان محل قدیمی موکب در کنار کارخانه سیمان ایلام دایره شود.

وی در پیشنهاد دوم خود گفت: در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای کامل کردن زیرساخت‌های اربعین صورت گرفته است اما کماکان در بحث سایبان‌ها، زیرساخت‌های آبرسانی و … نیازمند تداوم کمک و مساعدت بنیاد در این حوزه هستیم.

استاندار ایلام با عنوان این مطلب که در بخش اشتغال زایی و سرمایه گذاری کارها و اقدامات خوبی در مناطق محروم صورت گرفته است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان در این راستا تسهیلات اعطا شده است که در ادامه تقاضا می‌شود این تسهیلات توسعه و افزایش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به موقعیت استان ایلام و مرزی بودن و امکان صادرات کالا به کشور عراق می‌شود که بنیاد مستضعفان در حوزه‌های مختلف چون آب و خاک و کشاورزی و دامپروری و صنایع تبدیلی در مناطق محروم استان سرمایه گذاری کند.