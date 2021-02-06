۳ هزار نفر در تونس دست به تظاهرات زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از تظاهرات گسترده در پایتخت تونس واقع در شمال آفریقا در سالروز ترور شکری بلعید حقوقدان و فعال سیاسی تونسی و رهبر حزب دموکرات میهن پرستان تونس خبر داد.

خبرنگار المیادین گزارش داد: تظاهرات کنندگان در خیابان حبیب بورقیبه دست به تظاهرات زده اند و خواستار شناسایی قاتلان شکری بلعید هستند.

منابع امنیتی تونسی به خبرنگار شبکه لبنانی المیادین اعلام کردند که شمار تظاهرات کنندگان از سه هزار نفر فراتر می رود.

بر اساس این گزارش؛ در این تظاهرات اتحادیه های صنفی و رهبران این اتحادیه ها حضور دارند.

گفتنی است که شکری بلعید حقوقدان و فعال سیاسی تونسی و رهبر حزب دموکرات میهن پرستان (التیار الوطنی الدیمقراطی) ششم فوریه ۲۰۱۳ هنگام خروج از منزلش ترور و کشته شد. وی از منتقدان علیه دولت زین العابدین بن علی دیکتاتور فراری تونس بود که هنگام خروج از منزلش در منطقه المنزه در حومه شهر تونس توسط فرد ناشناسی مورد حمله قرار گرفت و سوء قصد کننده پس از شلیک چهار گلوله به سر و سینه وی، به کمک همدست موتور سیکلت سوار خود از منطقه گریخت. بلعید را به درمانگاه النصر آوردند ولی او کشته شده بود.

در داخل و خارج تونس ترور وی با واکنش‌های بسیاری همراه بود هزاران نفر در شهرهای مختلف تونس دست به تظاهرات زده و با پلیس درگیری پیدا نمودند که با واکنش پلیس و پرتاب گاز اشک آور و زدوخورد همراه بود. کابینه وزرا در آستانه انحلال قرار گرفت و نخست وزیر ترور او را محکوم و این عمل را یک ترور سیاسی نامید و آن را ترور انقلاب تونس لقب داد.