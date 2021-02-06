۲۵ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری شدند/ فوت ۲ نفر دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی ظهر امروز در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ نفر دیگر از هم استانی‌ها در بیمارستان‌های استان به دلیل ابتلاء به کرونا بستری شدند و تعداد بستری‌ها به ۱۳۴ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: در این مدت متأسفانه ۲ بیمار جان خود را از دست دادند.

وی افزود: با افزایش موارد ابتلا در استان مواجه هستیم لذا در صورتی که در رعایت پروتکل‌های بهداشتی سهل انگاری صورت گیرد باری دیگر به شرایط نامتعادل خواهیم رسید.

هاشمی در انتها گفت: مردم از حضور در دورهمی های خانوادگی و مناطق پرتردد خودداری کنند و در هر صورت استفاده از ماسک را جدی بگیرند.