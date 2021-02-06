آزادی ۱۵ نفر از زندانیان دادسرای قرچک در ایام دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دوستی نژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران از آزاد ی ۱۵ نفر از زندانیان دادسرای قرچک در ایام دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: این افراد به لحاظ عجز از رد مال در زندان تهران بزرگ محبوس بودند که با صرف اعتباری به مبلغ ۲۳۶ میلیون تومان استخلاص یافتند.

دادستان عمومی و انقلاب قرچک با اشاره به بازدیدهایی که همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از زندان تهران صورت گرفته است گفت: با همکاری خیرین انجمن حمایت از زندانیان، این تعداد از محبوسین اجرای احکام کیفری دادسرای قرچک آزاد شدند.

دوستی نژاد عنوان داشت: این حرکت انسان دوستانه با کمک های مالی خیرین و تخفیف شاکیان که به نوعی خیر محسوب می شوند محقق شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قرچک بیان داشت: مردم عزیز در تمام برهه ها و ایام در مشارکت‌های مردمی و کارهای خداپسندانه حضور فعالی داشته و در جهت کاهش زندانیان جرایم غیر عمد و مالی استان با ستاد دیه همکاری لازم را داشته اند.

وی گفت: هر چه قدر در این زمینه فعالیت و تلاش های بیشتری صورت بگیرد به میزان بیشتری می توانیم از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم چرا که زندانی بودن یک فرد آن هم به دلایل مالی که بعضاً با فریب خوردن این افراد همراه است فقط متوجه یک فرد نیست بلکه خانواده زندانیان و متعاقباً جامعه را هم تحت الشعاع خود قرار می دهد.