اطلس آمایش مشارکت اجتماعی اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عیدی با اشاره به رونمایی از اطلس آمایش مشارکت اجتماعی شهر اصفهان اظهار داشت: مسئلهیابی، رکن حوزه برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی در هر زیستبومی است؛ به این معنا که مدیران فرهنگی دقیقاً باید بدانند که قصد دارند چه مسألهای را حل کنند و راهبردهای آنان باید به چه موضوعاتی بپردازد.
وی با اشاره به وجود خلأ بزرگ مسئلهیابی در شهر اصفهان و همچنین کشور افزود: بر همین اساس معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تهیه اطلس آمایش مشارکت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: این اطلس شامل دو بخش است که یکی، تمام مسائل و مصائب اجتماعی محلات شهر اصفهان را اولویتبندی میکند و هر کدام از مدیران مناطق شهری میتوانند بر اساس این اطلس، محلات خود را مسئلهیابی کرده و وضعیت محله و منطقه تحت مدیریت خود را بررسی کنند. دومین بخش این اطلس نیز ظرفیتهای مدنی موجود در مناطق بر اساس مسائلی که در آن منطقه شهری و محلات آن وجود دارد را بررسی کرده است.
عیدی گفت: مقرر است و عزم آن داریم که این اقدام سترگ به صورت طولی ادامه یافته و اطلس آمایش مشارکت اجتماعی هر منطقه از شهر هر دو سال یکبار روزآمد شود. استناد به این اطلس برای طراحی و برنامهریزی حوزههای فرهنگی و اجتماعی در مناطق و محلات بسیار مهم است که به صورت هدفمند و متناسب با اولویتهای مسائل هر منطقه و محله انجام شود.
وی با بیان اینکه سند آمایش مشارکت اجتماعی مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان نخستین بار است که در یک کلان شهر کشور تدوین شده است، اضافه کرد: در این اطلس ۱۴ مسأله اجتماعی شامل تثبیت ازدواج، میل به تجرد، معلولان، سالمندان، انباشت فرهنگی، بیسازمانی اجتماعی، سوادآموزی، اشتغال زنان، حاشیهنشینی، زنان سرپرست خانوار، فرزندپروری و جامعهپذیری، جوانان، اشتغال فارغالتحصیلان و طلاق در ۱۵ منطقه و ۲۲۸ محله شهر اصفهان آمایش شده است.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان بیان کرد: این سند به مدیران مناطق شهر اصفهان کمک میکند که محله به محله به بررسی مسائل اجتماعی مناطق بپردازند. همچنین شهرداران میتوانند ظرفیت مشارکتهای مدنی در مناطق تحت مدیریت خود را شناسایی و تقویت کنند.
عیدی ابراز امیدواری کرد مدیران فرهنگی و مدیران نهادهای مدنی همکار و همسو با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس روشی هدفمند مسائل شهری را پوشش دهند تا به بهزیستی فرهنگی و نشاط اجتماعی که غایت آمال همه ما در زیستبوم جهانشهر اصفهان است برسیم.
گفتنی است؛ اطلس آمایش مشارکت اجتماعی در مناطق ۱۵ گانه و محلات شهر اصفهان با حضور قدرتالله نوروزی شهردار اصفهان، معاونان او و تمام مدیران مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان در محل شهرداری منطقه ۱۲ رونمایی و در اختیار مدیران هر منطقه شهری قرار داده شد.
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