به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نعمت‌الله آزموده صبح امروز در درس اخلاق حوزه علمیه خراسان شمالی که به صورت وبینار برگزار شد با بیان اینکه اندیشه دولت جوان حزب‌اللهی، نکته‌ای نهفته و ناگفته در اندیشه انقلاب اسلامی نیست، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره به اهمیت جوانان و به ضرورت حضور ایشان در مناصب و جایگاه‌های مختلف مدیریت کشور تأکید کرده بودند و همواره در جلسات عمومی و خصوصی به ضرورت به‌کارگیری جوانان در رده‌های مدیریتی کشور پای می فشردند.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ایشان همواره در بسیاری از مسائل اساسی کشور، اساساً جوانان را مخاطب قرار داده و راه کار حل مسائل را در دستان آن‌ها دانسته‌اند.

وی افزود: انقلاب اسلامی در عمر بیش از ۴۰ ساله خود عموم رئیس جمهورها در اوایل میان‌سالی بودند و معمولاً زیرمجموعه مدیریتی آن‌ها را اشخاصی جوان‌تر از خودشان تشکیل می‌دادند.

حجت‌الاسلام آزموده گفت: اما به‌تدریج با افزایش عمر انقلاب و تراکم تجارب در میان رده‌های مختلف مدیریتی کشور، حضور انبوهی از شخصیت‌های مجرب و کارآزموده، به‌طور طبیعی عرصه‌ها را برای جوان‌ترها محدود کرد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد خاطرنشان کرد: ازاین‌رو امام خامنه‌ای در این نقطه از تاریخ انقلاب اصل همیشه موجود و مذکور و مؤکد حضور جوانان در مدیریت کشور را ابراز و تأکیدی دوباره کردند تا در سیر طبیعی انقلاب اسلامی به‌سوی افزایش نیروهای پرتجربه و باسابقه، از اهمیت نیروی جوانی در دولت جمهوری اسلامی غفلت نشود و مدیریت کشور در چرخه انحصاری نیروهای نسل اول و دوم، محصور نشود.

وی در انتها گفت: بر این اساس تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی به‌مثابه خون تازه در رگ‌های مدیریتی کشور عمل کرده و نسخه علاج مشکلات موجود در جامعه و کشور است.