  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۰۷

مدیر مدرسه علمیه امام خامنه‌ای بجنورد:

تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی علاج مشکلات کشور است

تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی علاج مشکلات کشور است

بجنورد- مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد گفت: تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی به‌مثابه خون تازه در رگ‌های مدیریتی کشور عمل کرده و نسخه علاج مشکلات موجود در جامعه و کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نعمت‌الله آزموده صبح امروز در درس اخلاق حوزه علمیه خراسان شمالی که به صورت وبینار برگزار شد با بیان اینکه اندیشه دولت جوان حزب‌اللهی، نکته‌ای نهفته و ناگفته در اندیشه انقلاب اسلامی نیست، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره به اهمیت جوانان و به ضرورت حضور ایشان در مناصب و جایگاه‌های مختلف مدیریت کشور تأکید کرده بودند و همواره در جلسات عمومی و خصوصی به ضرورت به‌کارگیری جوانان در رده‌های مدیریتی کشور پای می فشردند.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ایشان همواره در بسیاری از مسائل اساسی کشور، اساساً جوانان را مخاطب قرار داده و راه کار حل مسائل را در دستان آن‌ها دانسته‌اند.

وی افزود: انقلاب اسلامی در عمر بیش از ۴۰ ساله خود عموم رئیس جمهورها در اوایل میان‌سالی بودند و معمولاً زیرمجموعه مدیریتی آن‌ها را اشخاصی جوان‌تر از خودشان تشکیل می‌دادند.

حجت‌الاسلام آزموده گفت: اما به‌تدریج با افزایش عمر انقلاب و تراکم تجارب در میان رده‌های مختلف مدیریتی کشور، حضور انبوهی از شخصیت‌های مجرب و کارآزموده، به‌طور طبیعی عرصه‌ها را برای جوان‌ترها محدود کرد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد خاطرنشان کرد: ازاین‌رو امام خامنه‌ای در این نقطه از تاریخ انقلاب اصل همیشه موجود و مذکور و مؤکد حضور جوانان در مدیریت کشور را ابراز و تأکیدی دوباره کردند تا در سیر طبیعی انقلاب اسلامی به‌سوی افزایش نیروهای پرتجربه و باسابقه، از اهمیت نیروی جوانی در دولت جمهوری اسلامی غفلت نشود و مدیریت کشور در چرخه انحصاری نیروهای نسل اول و دوم، محصور نشود.

وی در انتها گفت: بر این اساس تشکیل دولت جوان حزب‌اللهی به‌مثابه خون تازه در رگ‌های مدیریتی کشور عمل کرده و نسخه علاج مشکلات موجود در جامعه و کشور است.

کد مطلب 5140590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها