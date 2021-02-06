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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۰۸

طی ۳۰ ساعت گذشته؛

۲۵ میلی‌متر باران در رومشکان بارید

۲۵ میلی‌متر باران در رومشکان بارید

خرم‌آباد- در جریان فعالیت سامانه بارشی فعال در جو لرستان، ۲۵.۱ میلی متر باران در «رومشکان» باریده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان میزان بارش‌های ۳۰ ساعت گذشته در نقاط مختلف این استان را اعلام کرد.

براین اساس، میزان بارش‌ها در خرم آباد ۰.۸ میلی متر، در بروجرد ۰.۶ میلی متر، در کوهدشت ۱۳.۹ میلی متر، در پلدختر ۱۲.۹ میلی متر، در الشتر ۳.۹ میلی متر، در نورآباد ۱۳.۹ میلی متر و در رومشکان ۲۵.۱ میلی متر گزارش شده است.

همچنین در سراب دوره ۶ میلی متر باران، در ایمان آباد ۰.۵ میلی متر و در ریمله ۲.۶ میلی متر باران باریده است.

متوسط بارش‌ها در استان طی این مدت، ۵ میلی متر اعلام شده است.

کد مطلب 5140591

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