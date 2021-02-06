شکست تیم «سوهان محمد قم» از «داماش پارسه تهران»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم «سوهان محمد قم» در مرحله دوم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر شنبه در زمین چمن مصنوعی تازه تعویض شده شهید جعفر حیدریان قم مقابل «داماش پارسه تهران» با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد.

نماینده تهران در نیمه اول با نتیجه ۱- ۰ به رختکن رفت و در نیمه دوم با به ثمر رساندن یک گل دیگر به دروازه حسن معصومی، دو برصفر از نماینده قم پیش افتاد.

بازیکنان «سوهان محمد» که در این بازی، نمایش شایسته ای را ارائه دادند و توانستند بارها با ایجاد موقعیت دروازه حریف را تهدید کنند، در دقایق پایانی با گرفتن پنالتی و ضربه دقیق و مطمئن حمیدرضا پاکیزه بازیکن سابق تیم صبا که در نیمه دوم مسابقه به زمین آمده بود به گوشه سمت چپ دروازه، یکی از گل‌های خورده را جبران کردند.

با وجود تلاش بسیار بازیکنان قم بعد از به ثمر رساندن گل اول، نتوانستند در دقایق تلف شده بازی مجدداً دروازه حریف را باز کنند و بازی با نتیجه دو بر یک به پایان رسید تا شاگردان علیرضا خلجی نیا در تیم «سوهان محمد قم» یا یک برد و یک باخت از جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور خداحافظی کنند.

نماینده قم در مرحله اول جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، در ورزشگاه یادگار امام قم با هتریک کاپیتان خود، علیرضا استواری با نتیجه ۳ بر ۰ تیم ارمک کیش را شکست داده بود.