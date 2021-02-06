بازداشت چهارمین عضو شورای شهر آبسرد

محمدتقی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر آبسرد خبر داد و اظهار داشت: در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و ساختمانی در شهرداری آبسرد، تعدادی از افراد دستگیر شده بودند که با بازداشت فرد جدید تعداد دستگیری ها به ۲۷ نفر رسیده است.

تقی زاده با بیان اینکه در زمینه پرونده تخلفات شهرداری آبسرد چهار عضو شورای شهر، شهردار، ۵ پیمانکار، یک دهیار و ۱۶ نفر از کارمندان شهرداری آبسرد دستگیر شده اند گفت: رسیدگی به این پرونده به طور جدی در دستور کار قرار دارد و تحقیقات در مورد تخلفات ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب دماوند بیان داشت: سواستفاده از بیت المال و دست درازی در حقوق مردم از خطوط قرمز قانون محسوب می شود و در این زمینه به طور جد با مفسدان و خاطیان برخورد خواهیم کرد و هیچ مماشاتی با آنان نخواهیم داشت.