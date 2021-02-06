کمیته ملی پارالمپیک مشکل مالی ندارد/ کسب مدال نگران کننده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه ورزش، در برنامه «کادر فنی» این شبکه، امروز (شنبه) در خصوص پیشرفتهای ورزش المپیک و پارالمپیک صحبتهای مختلفی به میان آمد و مهمانان مربوطه در خصوص ورزش جانبازان و معلولین صحبتهای لازم را انجام دادند.
محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک یکی از مهمانان این برنامه بود و پس از مدتها به شبکه ورزش رفت و پاسخگوی سوالات شد.
خسروی وفا در خصوص پیشرفت پارالمپیک در ایران اظهار کرد: بعد از انقلاب، تمام سالنهای بوکس را به فدراسیون معلولین دادند. به مرور زمان مجلس توجه ویژهای به این ورزش نشان داد و مجموعه اختصاصی برای معلولین در نظر گرفتند. بعد از آن استقلال پارالمپیک باعث شد در سال ۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دستور داد تمام حمایتهای لازم برای ورزشکاران معلول انجام شود. مرجعهای جهانی در حال حاضر به قوت ورزش جانباز و معلول کشور اذعان کردهاند.
او در خصوص پیشرفتهای ورزش جانبازان و معلولین در زمینه مدیریت اظها رکرد: استفاده از کادر جوان و داشتن برنامه یکی از نقاط قوت ما بوده است. ما اگر در قالب برنامه پیش برویم، دچار مشکل نخواهیم شد. شرایط مالی الان خیلی خوب است. ما در حال حاضر بهترین شرایط را داریم. نمیخواهم شعار بدهم. کارکنان فدراسیون عموماً بچهها جوانی هستند که از تحصیلات عالیه برخوردار هستند. یک تیم منسجم در کمیته پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولان آمده است. ما در میدانهای جهانی و مسائل ساختاری هم توانستیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و موفق عمل کنیم.
خسرویوفا افزود: تجربه نشان داده است، به مرور زمان اگر مدیریت جوان را جایگزین مدیران سابق نکنی، به مشکل خواهی خورد. البته این مساله باید با مدیریت انجام شود. زمانی که ما از پارالمپیک ریو برگشتیم، یک مسابقاتی را در مشهد برگزار کردیم تا پوستاندازی کنیم. ما اگر دیر بجنبیم، کار به مشکل میخورد.
او خاطرنشان کرد: پول به تنهای راهگشا نیست. حتماً باید برنامه وجود داشته باشد. پول تعیین کننده نیست. در این زمینه ما حمایتهای لازم از طریق کمیته پارالمپیک داشتهایم و در کل مشکل مالی نداریم. ما دو نماینده در هیات رئیسه مجلس داریم که کمکهای لازم در آنجا انجام میشود. ما هیچ مشکلی در زمینه برنامهها نداریم. ما در قالب برنامه جلو میرویم و بر مبنای آن کارهای مالی را انجام میدهیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در خصوص بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۱ توکیو تاکید کرد: ما ستاد بازیهای پارالمپیک را در دهکده خواهیم گذاشت. هدف ما ارتقا و پیشرفت است. وقتی کرونا آمد، شوکی به همه وارد کرد اما الان همه با آن کنار آمدند. امیدوارم به آن نتیجه مطلوب برسیم. ما ۵۴ ورزشکار سهمیه داریم. ما اسامی را بستهایم و تصمیم گرفتیم کار خود را انجام دهیم. بر مبنای همین موضوع کارها پیش رفته است. شرایط کسب مدال ما در المپیک نگران کننده نیست. دست ما خالی نیست و باید تلاش کنیم نسبت به المپیک ریو پسرفت نکنیم. ورزشکاران دیگر ما باید جای سیامند رحمان فقید را بگیرند و بتوانند موفقیتهای لازم را کسب کنند.
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