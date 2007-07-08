نخست وزیر سابق پاکستان خواستار استعفای مشرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"نواز شریف" در کنفرانس احزاب مخالف پاکستان در لندن تصریح کرد:" او باید استعفا دهد، در غیر این صورت، ملت 160 میلیون نفری پاکستان وی را وادار به کناره گیری خواهند کرد."

اعضای شرکت کننده در این کنفرانس خواستار انتخابات جدید و دولتی به رهبری یک فرد جدید بدون مشرف شدند.

مشرف در سال 1999 در یک کودتای بدون خونریزی، "نواز شریف" نخست وزیر منتخب کشور را برکنار کرد و خود به جای وی اختیارات را به دست گرفت.

گرچه مشرف قول انتخاباتی آزاد را داده بود، اما تا کنون این امر میسر نگشته و در اختیار گرفتن ریاست ستاد ارتش و ریاست جمهوری به طور همزمان از سوی وی، انتقادهایی را در چند سال گذشته از سوی مخالفان داخلی و خارجی در پی داشته است.

درهمین رابطه و در پی کودتا، عضویت پاکستان در کشورهای مشترک المنافع به حال تعلیق درآمده است.

از سوی دیگر، از سه شنبه 12 تیرماه تا کنون درگیری ها بین افراط گرایان مخالف دولت پاکستان و نیروهای امنیتی ادامه دارد.