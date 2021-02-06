به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر شنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان دشتی اظهار داشت: در چند سال اخیر در همه حوزهها به ویژه عمرانی و اقتصادی تحولات خوبی در این شهرستان شاهد هستیم که از پیگیریهای فرماندار تقدیر میشود.
وی افزود: افتتاح پروژههای ورزشی در راستای امید آفرینی در جامعه و شادابی در بین جوانان است.
گراوند با اشاره به اینکه استان بوشهر در احداث زمینهای چمن ورزشی پیشتاز است بیان کرد: از مشارکت خوب خیرین شهرستان دشتی در اجرای پروژههای بهداشت و درمان تقدیر و تشکر میشود.
وی اضافه کرد: این کار ارزشمند خیرین خدمت ماندگار برای شهرستان است.
گراوند اضافه کرد: حدود یک سال از شیوع بیماری کرونا میگذرد و در این مدت از تلاشهای کادر درمان تقدیر و تشکر میشود که به صورت شبانه روزی تلاش کردند.
وی گفت: این بیماری باعث شد ضعفهای استان در زمینه بهداشت و درمان شناسایی و نسبت به رفع آن با مشارکت خیرین اقدام کنیم که خرید دستگاههای اکسیژن ساز یکی از این موارد است.
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