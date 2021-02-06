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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۳۵

استاندار بوشهر:

استان بوشهر در احداث زمین‌های چمن ورزشی پیشتاز است

استان بوشهر در احداث زمین‌های چمن ورزشی پیشتاز است

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر در احداث زمین‌های چمن ورزشی پیشتاز است و شاهد توسعه روزافزون فضاهای ورزشی در نقاط مختلف استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان دشتی اظهار داشت: در چند سال اخیر در همه حوزه‌ها به ویژه عمرانی و اقتصادی تحولات خوبی در این شهرستان شاهد هستیم که از پیگیری‌های فرماندار تقدیر می‌شود.

وی افزود: افتتاح پروژه‌های ورزشی در راستای امید آفرینی در جامعه و شادابی در بین جوانان است.

گراوند با اشاره به اینکه استان بوشهر در احداث زمین‌های چمن ورزشی پیشتاز است بیان کرد: از مشارکت خوب خیرین شهرستان دشتی در اجرای پروژه‌های بهداشت و درمان تقدیر و تشکر می‌شود.

وی اضافه کرد: این کار ارزشمند خیرین خدمت ماندگار برای شهرستان است.

گراوند اضافه کرد: حدود یک سال از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد و در این مدت از تلاش‌های کادر درمان تقدیر و تشکر می‌شود که به صورت شبانه روزی تلاش کردند.

وی گفت: این بیماری باعث شد ضعف‌های استان در زمینه بهداشت و درمان شناسایی و نسبت به رفع آن با مشارکت خیرین اقدام کنیم که خرید دستگاه‌های اکسیژن ساز یکی از این موارد است.

کد مطلب 5140614

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