به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند رئیس محترم سازمان اورژانس کشور

نظر به لزوم برنامه‌ریزی متمرکز ارائه خدمات بهداشت و درمان در ایام نوروزی و به منظور پیشگیری از بروز هرگونه اختلال در ارائه خدمات در حوزه سلامت، به عنوان نماینده تام الاختیار اینجانب در طرح سلامت نوروزی سال ۱۴۰۰ منصوب می‌گردید. شایسته است کلیه معاونین این وزارت و رؤسای محترم دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور همکاری لازم را در اجرای هرچه بهتر موارد زیر مبذول نمایند.

۱. توجه ویژه به مدیریت ارائه خدمات سلامت نوروزی متناسب با شرایط شیوع بیماری کووید -۱۹ و سرایت ویروس کرونا و رعایت شیوه نامه‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین هماهنگی با مسئولین ذیربط درخصوص مدیریت تردد مسافرین با عنایت به مصوبات ستاد.

۲. توجه لازم به فعالیت مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی و مراکز هدایت عملیات و بحران (EOC) وزارت/ دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به عنوان فرماندهی عملیات و دبیر خانه طرح سلامت نوروزی به منظور پایش و رصد عملکرد حوزه سلامت.

۳. مدیریت پایش و رصد داده‌های حوزه سلامت در برنامه‌های نوروزی از طریق مراکز پایش مراقبت‌های درمانی(MCMC) دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.

۴. برنامه‌ریزی جهت بکارگیری کلیه استعدادهای حوزه بهداشت و درمان در طرح سلامت نوروزی.

۵. مدیریت و سازماندهی خدمات فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی با عنایت به جابه‌جایی مسافرین و افزایش تردد در محورهای مواصلاتی کشور و اتخاذ تمهیدات ویژه جهت دسترسی سریع مددجویان به خدمات فوریت‌های پزشکی.

۶. نظارت بر افزایش و حفظ ظرفیت‌های بهداشت و درمان به ویژه در شهرهای مسافرپذیر و برنامه‌ریزی جهت ارائه بدون وقفه خدمات اورژانس پزشکی و خدمات درمانی تخصصی و مراقبت‌های ویژه در مراکز درمانی و جلوگیری از کاهش ظرفیت‌های تخصصی مورد نیاز.

۷. نظارت بر افزایش و حفظ ظرفیت دارو، لوازم حفاظت فردی، تجهیزات پزشکی، خون و فرآورده‌های خونی و امکانات شست و شو و گندزدایی در مراکز درمانی.

۸. مدیریت نظارت بهداشتی مستمر و قاطع بر مراکز ارائه خدمات به مسافرین نظیر رستوران‌ها، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، اماکن تجمع مردمی و نظارت بر رعایت اصول بهداشت محیط و کار به منظور پیشگیری از بروز بیماری‌ها به خصوص با توجه به شرایط ناشی از پاندمی ویروس کرونا.

۹. هماهنگی کامل با سازمان‌های همکار در امر ارائه خدمات طرح سلامت نوروزی از قبیل ستاد کل نیروهای مسلح، پلیس انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی و خدمات گردشگری، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سایر عوامل مرتبط.

۱۰. نظارت بر تهیه دستورالعمل جامع خدمات نظام سلامت در طرح سلامت نوروزی توسط معاونت‌ها و سازمانهای ذیربط این وزارت و ابلاغ یک دستورالعمل واحد به کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با تمرکز بر شرایط نوروز و سناریوهای محتمل ناشی از اپیدمی بیماری کرونا.

۱۱. برنامه‌ریزی اعزام تیم‌های نظارتی از تمامی حوزه‌ها در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (اعم از پیش بیمارستانی و بیمارستانی)

۱۲. ارائه بازخورد عملکرد دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای همکار به رؤسای محترم دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و پیگیری تا رفع نقاط ضعف و تشویق نقاط قوت و گزارش اقدامات انجام شده در طرح سلامت نوروزی به اینجانب.