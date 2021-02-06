مصوبات هیات امنا در خصوص افزایش حقوق و مزایا حتما اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که صبح امروز با شعار «دانشگاه آزاد اسلامی، مولود انقلاب اسلامی» در سالن همایش کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، ضمن تبریک ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گرامیداشت ایام الله دهه فجر، با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی در واقع احیای اسلام بود، گفت: تفکرات ضداسلامی سعی داشتند که اسلام را به فراموشی بسپارند، اما اسلام همیشه زنده است و در طول ۱۴۰۰ سال گذشته هرگاه در معرض خطر قرار گرفت، احیا شد و هر روز و هر بار زنده‌تر از گذشته است.

وی با بیان اینکه ایران همواره پرچمدار اسلام و تمدن اسلامی بوده است، گفت: مردم ایران هیچ‌گاه در فداکاری برای اسلام کم نگذاشتند. ۴۲ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. در ابتدای پیروزی، بیگانگان و عوامل ضدانقلاب گمان می‌کردند که عمر انقلاب اسلامی کوتاه است، اما همه آنها رفتنی شدند و انقلاب اسلامی مانده است. دیدیم که ایران اسلامی ماندگار شد.

رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ایران ۲۰۰ سال تحت سلطه و فشار اجانب بود. یکی از مهمترین کارهایی که انقلاب اسلامی انجام داد، این بود که ایران را نجات داد و آزاد کرد و اکنون می‌بینیم که آمریکا و اروپا در مواجهه با آن عاجز هستند و ان‌شاءالله انقلاب اسلامی پیروز است، چرا که انقلاب اسلامی متعلق به مردم است و مردم ایران، انقلابی هستند. به این دلیل که مردم ایران، مردمی با فرهنگ، متدین و پشتیبان انقلاب هستند، این انقلاب پیروز خواهد ماند.

ولایتی پیشرفت علمی را یکی از برکات انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: در سایه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها توسعه یافته و جمعیت دانشجویی رشد داشته است و از جمله این دستاوردها شکل‌گیری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مولود انقلاب اسلامی است و زحمات زیادی برای آن کشیده شده است و البته در زمینه کیفیت، کارهای زیادی باید انجام داد و با تلاش دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و همکاران ایشان این فعالیت‌ها با جدیت دنبال می‌گردد.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید هم علم داشته باشد و هم فرهنگ و باید برای فرهنگ هم به اندازه علم ارزش قائل شد، چرا که علم مطلق و بدون فرهنگ، آسیب‌رسان است. علم باید توسط فرهنگ مهار شود و جهت‌گیری و جهت‌یابی داشته باشد.

رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مدارس سما باید در تعلیم و تربیت نمونه باشند و تربیت در آن مقدم باشد و عنوان اسلامی هم باید بامسما باشد و از سوی دیگر هم انتظار می‌رود با حضور دکتر خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر و بقیه بخش‌ها این دانشگاه پیشتاز حوزه علوم انسانی هم باشد و در اتحاد با حوزه علمیه، علوم انسانی را پیشرفت دهد. امروز علوم انسانی اسلامی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و در غرب هر جا مکاتب مختلف غیرالهی، علوم انسانی را از حوزه الهی خارج کردند، به بن‌بست رسیدند و تجربه تلخی برای آنها شد. باید از این تجربه استفاده کرد و اسلام را در مرکز ارزش‌های بزرگ فرهنگی قرار داد.

ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: برخی می‌گویند هیأت امنا موضوعی را تصویب می‌کند، اما اجرا نمی‌شود؛ به هیچ وجه این گونه نیست و هر آنچه متناسب با امکانات دانشگاه تصویب می‌شود به اجرا در می‌آید. دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نیست و باید هزینه‌های خود را تأمین کند و روی پای خود بایستد.

وی به اقدامات اخیر تیم مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و افزود: مصوبات خوبی در جلسه اخیر هیأت امنای دانشگاه در جهت افزایش حقوق و مزایا تصویب شد که حتماً اجرایی می‌شود. اساتید و معلمان باید زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند و ان‌شاءالله باز هم در این زمینه مصوباتی خواهیم داشت. اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یقین بدانند که همت مسئولان این است که دانشگاه آزاد اسلامی به سمت پیشرفت و تعالی حرکت کند و فعالیت‌هایی که در حوزه علم و فرهنگ صورت گرفته، تداوم یابد تا دانشگاه به لحاظ فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی آبرومند باشد.