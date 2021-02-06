ارتباط مستقیم بامربیان ایرانی برایم مهم است/درهای تیم ملی باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، نشست مجازی تبادل افکار ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران و سرمربیان لیگ برتری و کادر فنی تیم ملی، عصر امروز برگزار شد و علاوه بر آلکنو، توماس توتولو دستیار سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان نیز در این نشست حضور داشت.
محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در ابتدای این نشست حضور داشت و سپس برای شرکت در مباحث کنگره فدراسیون جهانی والیبال، محل جلسه سرمربیان با آلکنو را ترک کرد.
پیمان اکبری، فیروز تابشنژاد، محمدرضا تندروان، عظیم جزیده، آرش صادقیانی، علیرضا طلوع کیان، بهروز عطایی، رحمان محمدیراد، علی موذن و فرهاد نفرزاده، سرمربیان لیگ برتری شرکت کننده در این نشست بودند.
همچنین امیر خوشخبر، جهانگیر سیدعباسی، سعید رضایی، سیامک افروزی، نوید مشجری، علی تاجالدین، کامبیر یعقوبی و مسعود آرمات نیز در این نشست حضور داشتند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این نشست گفت: دلیل برگزاری این نشست، استفاده از نقطه نظرات سرمربیان لیگ برتری در برنامههای آمادهسازی تیم ملی بزرگسالان ایران است.
ولادیمیر آلکنو تصریح کرد: باید با همکاری سرمربیان ایرانی به این نتیجه برسیم که در لحظات بحرانی مسابقات، از چه راهکاری برای برتری تیم ملی والیبال ایران مقابل حریفان استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: برای من ارتباط مستقیم با مربیان ایرانی بسیار مهم است و به همین دلیل، همه مربیان میتوانند در اردوهای تیم ملی حضور داشته باشند.
در ادامه این نشست، گزارشی ۶۴ صفحهای از سوی توماس توتولو درباره بازیهای تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ و بازیهای المپیک ۲۰۱۶ برزیل، در فاکتورهای مختلف ارائه شد و برای هر فاکتور از مربیان ایرانی نیز نظرخواهی شد.
اهمیت دریافت سالم و رساندن توپ به پاسور در منطقه مناسب زمین، یکی از موضوعات این نشست مجازی بود و آلکنو تاکید کرد که دریافت مناسب سرویسهای قدرتی و سرعتی با بیش از ۱۲۰ کیلومتر سرعت، عامل مهمی برای برتری در مسابقات است و باید در این زمینه تمرینات ویژهای داشته باشیم.
در مجموع، در این نشست به این موضوع پرداخته شد که برای رقابت با تیمهای قدرتمند جهان، با توجه به تفاوتهای لیگ ایران با دیگر لیگهای جهان، در تمرینات بازیکنان باید به چه موضوعاتی توجه شود.
آلکنو به مربیانی که با والیبالیستهای رده سنی ایران کار میکنند، سفارش کرد که حتماً به آنها سرویسهای پرشی را آموزش دهید و تیمی که سرویس خوب نزند، کنترل مسابقه را از دست میدهد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تشکر از حضور مربیان لیگ برتری ایران در این نشست مجازی تاکید کرد: از تجربیاتی که سالها به شکل عملی در والیبال به دست آوردم، در تیم ملی ایران استفاده خواهم کرد تا سطح این تیم را برای رویارویی با قدرتهای والیبال جهان افزایش دهم.
وی تصریح کرد: دوست دارم در این مسیر با همه مربیان ایرانی ارتباط داشته باشم، اما به دلیل نبود زبان مشترک، فعلاً این کار امکانپذیر نیست. تلاش میکنم تا راهکاری پیدا کنم که با تک تک مربیان ایرانی ارتباط خوبی برقرار کنم. بدیهی است که درهای اردوی تیم ملی والیبال بر روی همه سرمربیان لیگ برتری باز است.
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