نانوایی های پایتخت در رتبه اول تغییر شیوه نامه های بهداشتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ارزیابی افزایش میزان بستری شدگان مبتلا به کرونا در استان تهران با اشاره به اینکه در طول هفته با افزایش رشد بستری روبرو بوده ایم اظهار داشت: امروز که در ابتدای هفته قرار داریم تعداد ۲ هزار و ۹۰ بیمار در بخش های مختلف بستری شده اند که در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته که این عدد ۲ هزار ۱۲ بیمار بود حدود ۶ درصد رشد را نشان می دهد.

زالی با بیان اینکه نسبت به هفته گذشته یک شیب ملایم در میزان بستری ها را شاهد هستیم گفت: میزان مراجعان سرپایی نیز با یک رشد ملایم همراه بوده است لذا باید اعلام کنیم که هر ۲ شاخص مراجعین سرپایی و بستری شدگان در بخش های مختلف بهداشتی و درمانی و بیمارستانی نشان می دهد که تغییرات از ثبات بیشتری برخوردار می باشد.

وی عنوان داشت: این هفته ثبات بیشتری را در آمارها و شاخص داشته ایم اما نکته مهم این است که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۶ بیمار جدید در بخش های مختلف درمانی بستری شده اند که ۸۷ نفر آنها در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران با تاکید بر اینکه آهنگ تغییرات کرونا در استان تهران باید جدی تر تلقی شود بیان داشت: علائم در استان تهران به طور پیوسته و با سرعت بیشتری تغییر می کند و الگوی سنی در مبتلایان و مراجعین نشان می دهد سهم گروه های سنی ۳ تا ۱۰ سال در حال تغییر است و نسبت به ماه های آبان و آذر افزایش داشته اما سهم بیماران بستری در گروه های سنی ۵۰ تا ۶۰ کاهش بیشتری در طول هفته گذشته داشته اما مجموعاً آمارها نشان می دهد کماکان میزان مرگ و میر و بستری در افراد بالای ۷۰ سال بیشتر است.

زالی گفت: طبق آنالیزهای صورت گرفته ۲ مولفه تراکم های جمعیتی و حضور های پرتراکم از مواردی هستند که میزان ابتلا را افزایش می دهد و در این خصوص بخش هایی از مناطق ۴ و ۵ و ۲ شمال منطقه ۱۵ و بخش هایی از منطقه ۱۸ جز نقاطی هستند که میزان مبتلایان بیشتر از سایر مناطق استان است.

وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته سهم بیشتری از آلودگی در نانوایی ها مشاهده شده است که در تغییر شیوه نامه های بهداشتی دارای رتبه اول قرار گرفته اند و پاساژها، مراکز بزرگ خرید و برخی رستوران ها و حمل و نقل عمومی به خصوص مترو و بانک ها از نقاط دیگر در خطر تلقی می شوند.