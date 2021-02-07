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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۲۷

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد

در صورت عدم کمک به کشورهای فقیر چندین نسل در خطر نابودی هستند

در صورت عدم کمک به کشورهای فقیر چندین نسل در خطر نابودی هستند

رئیس صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای پیشرفته خواست تا منابع مالی بیشتری را به کشورهای کم درآمد تخصیص دهند. او هشدار داد در غیر این صورت رشد اقتصادی جهان دچار شکاف بزرگی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رئیس صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای پیشرفته خواست تا منابع مالی بیشتری را به کشورهای کم درآمد تخصیص دهند. او هشدار داد در غیر این صورت رشد اقتصادی جهان دچار شکاف بزرگی خواهد شد که سال‌ها موجب ناپایداری و ناآرامی اجتماعی خواهد شد.

جورجیه‌وا به خبرنگاران گفت: ۵۰ درصد کشورهای در حال توسعه با ریسک عقب افتادگی اقتصادی روبرو هستند که این نگرانی‌ها در مورد ناپایداری و ناآرامی اجتماعی را افزایش داده است.

او گفت: کشورهای ثروتمند و مؤسسات بین‌المللی باید برای جلوگیری از مشکلات کمک‌ها به کشورهای فقیر را افزایش دهند.

او همچنین خواهان این شد که کشورهایی که زیر بار سنگینی از بدهی قرار دارند هر چه زودتر شرایط بازپرداخت آن را تغییر داده و سبک‌تر کنند تا بتوانند رشد اقتصادی خود را تقویت کنند.

جورجیه‌وا در ادامه هشدار داد: با ناآرامی اجتماعی خطر از بین رفتن یک دهه (از رشد اقتصادی) یا از دست رفتن یک نسل وجود دارد.

در طول پاندمی کرونا کشورهای پیشرفته ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود کمک مالی و حمایتی انجام دادند در حالی که این رقم در اقتصادهای در حال توسعه ۶ درصد و در کشورهای فقیر ۲ درصد بوده است.

کد مطلب 5140635

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