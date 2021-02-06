افزایش برخورد با خودروهای غیر مجاز حمل نخاله در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز افزود: در راستای ساماندهی و پاکسازی مناطق پیرامون کلانشهر تبریز، نظارت بر چگونگی حمل و تخلیه پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی افزایش می‌یابد.

اصغری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۳۶ خودروی غیر مجاز و متخلف توسط ضابطین سازمان شناسایی و برخورد قانونی با آنها انجام پذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای ساماندهی پسماندهای عمرانی ناشی از ساخت و ساز، تخریب و گودبرداری، هریک از خودروهای حامل این پسماندها باید نسبت به ثبت نام در سامانه و اخذ برچسب و کد شناسایی از سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اقدام کرده و در تخلیه‌گاه‌های مجاز معین شده عملیات تخلیه نخاله‌های ساختمانی را انجام دهند، در غیر این صورت نسبت به شناسایی متخلفین و معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام خواهد شد.