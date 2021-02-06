به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز شنبه به محدودیتهای کرونایی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در خصوص ساعت اداری و چگونگی حضور کارکنان ادارات و بانکها تصمیمات گذشته کماکان پابرجاست و در صورت تصمیمگیری جدید اطلاعرسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بنابراین پرسنل ادارات، سازمانها و شرکتها به صورت یک سوم دورکاری و دو سوم حضور در محل کار فعالیت میکنند؛ همچنین پرسنل بانکها و دستگاههای ضروری و نوبتکاری به صورت صددرصدی در محل کار حاضر میشوند و ساعت اداری اهواز از ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و سایر شهرستانهای استان از ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ محاسبه میشود.
سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان افزود: فعالیت اصناف و مشاغل گروه چهار، در ۹ شهرستان زرد استان شامل اهواز، دزفول، آبادان، شوشتر، کارون، شادگان، رامهرمز، بهبهان و اندیمشک ممنوع است؛ همچنین استخرهای سرپوشیده، آرایشگاههای زنانه و نمایشگاههای دائمی و بین المللی امکان فعالیت ندارند.
نجاتی با بیان اینکه تالارها فقط تا این هفته با رعایت پروتکلهای بهداشتی دایر هستند و از هفته آینده تعطیل خواهند بود، تأکید کرد: منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا چهار بامداد با جدیت بیشتری در استان اعمال میشود و تردد بین شهرستانها فعلاً امکانپذیر است.
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