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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۲۵

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان:

محدودیت‌های کرونایی در خوزستان پابرجا هستند

محدودیت‌های کرونایی در خوزستان پابرجا هستند

اهواز- سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان گفت: در خصوص ساعت اداری و چگونگی حضور کارکنان ادارات و بانک‌ها تصمیمات گذشته کماکان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز شنبه به محدودیت‌های کرونایی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در خصوص ساعت اداری و چگونگی حضور کارکنان ادارات و بانک‌ها تصمیمات گذشته کماکان پابرجاست و در صورت تصمیم‌گیری جدید اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: بنابراین پرسنل ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت یک سوم دورکاری و دو سوم حضور در محل کار فعالیت می‌کنند؛ همچنین پرسنل بانک‌ها و دستگاه‌های ضروری و نوبت‌کاری به صورت صددرصدی در محل کار حاضر می‌شوند و ساعت اداری اهواز از ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و سایر شهرستان‌های استان از ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ محاسبه می‌شود.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در خوزستان افزود: فعالیت اصناف و مشاغل گروه چهار، در ۹ شهرستان زرد استان شامل اهواز، دزفول، آبادان، شوشتر، کارون، شادگان، رامهرمز، بهبهان و اندیمشک ممنوع است؛ همچنین استخرهای سرپوشیده، آرایشگاه‌های زنانه و نمایشگاه‌های دائمی و بین المللی امکان فعالیت ندارند.

نجاتی با بیان اینکه تالارها فقط تا این هفته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دایر هستند و از هفته آینده تعطیل خواهند بود، تأکید کرد: منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا چهار بامداد با جدیت بیشتری در استان اعمال می‌شود و تردد بین شهرستان‌ها فعلاً امکان‌پذیر است.

کد مطلب 5140645

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    نظرات

    • معصومه IR ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
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      سلام واقعا ناراحت کننده ست تعطیلی سالن های زیبایی زنانه. منبع درامد ما از بین میره ما باید خرج زندگیمون رو از کجا بیاریم؟ تعطیل میشه هیچ ساپورتی هم نمیشه خواهش میکنم تعطیل نکنید یا حداقل ساپورت مالی کنید

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